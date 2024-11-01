edición general
La UER no votará la participación de Israel en Eurovisión

El organismo no realizará la reunión prevista para noviembre y prefiere un debate abierto entre sus miembros el 4 y 5 de diciembre

Que se vayan a tomar viento. Hasta los cojones de los tentáculos sionistas en todos los ámbitos.
Normal, en las dictaduras no se vota.
Sí, mejor un debate y luego hacer lo que les venga en gana, porque una votación igual sale lo que les interesa o igual no. De hecho, cuando no se quiere votar suele ser lo segundo.
