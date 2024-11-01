edición general
La UEFA estudiará eliminar a Israel de sus competiciones la próxima semana

La UEFA ha escuchado la petición de un grupo de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas (ONU) y se reunirá la próxima semana para acordar la posible suspensión de Israel de sus competiciones. Así lo ha desvelado el diario británico The Times, al que fuentes del máximo organismo del fútbol en Europa han trasladado que "una gran mayoría de los miembros del Comité Ejecutivo está a favor de la suspensión" como ya hicieran con Rusia tras la invasión de Ucrania en 2022.

10 comentarios
Joker_2O #5 Joker_2O
Antigua ¿No? Leí por ahi no se si es cierto que esta medida finalmente queda en nada por presiones de EEUU.
1
d5tas #10 d5tas
#9 ¿Se han adelantado a la votación en el periódico israelí? Veremos quien puede mas hacer mas presión si USA o Qatar. Supongo quien pueda hacer mas daño económico a la UEFA y algo me da que es Qatar.
0
#2 Sigo_intentandolo
Esta me la se: la UEFA es gentuza!!!
1
rob #3 rob
Se lo toman con expresa urgencia...
0
#4 Suleiman
Estudiará... Las narices, con la pasta no se juega.
0
silencer #6 silencer
Esto abrirá la via a otras competiciones, por ejemplo, la euroliga de baloncesto donde hay 2: Maccabi Tel Aviv y el Hapoel Tel Aviv.

Y son todo problemas, el Maccabi tendrá su sede en Belgrado y el Hapoel en Sofía (a veces en Samokov), pero cuando jueguen contra Efes Pilsen, el equipo turco no jugará en casa sino en Podgorica, porq no es buena idea meter israelies en Turquia.

Lo suyo sería q los expulsaran de la competición, pero no por los problemas de desplazamientos, sino por el exterminio en Gaza.
0
#7 Perrota
Y la próxima semana, la semana siguiente…
0
#1 MPR
¿Sólo la va a eliminar de sus competiciones una semana?


Vaya mierda de sanción.


:-D
0
#8 arreglenenlacemagico
la diplomacia qatari
0

