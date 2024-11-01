La UEFA estudiará eliminar a Israel de sus competiciones la próxima semana

La UEFA ha escuchado la petición de un grupo de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas (ONU) y se reunirá la próxima semana para acordar la posible suspensión de Israel de sus competiciones. Así lo ha desvelado el diario británico The Times, al que fuentes del máximo organismo del fútbol en Europa han trasladado que "una gran mayoría de los miembros del Comité Ejecutivo está a favor de la suspensión" como ya hicieran con Rusia tras la invasión de Ucrania en 2022.