Israel se salvó de la expulsión inmediata de la UEFA tras la presión de EE.UU. [ING]

Tras semanas de tensión previas al debate sobre la posible expulsión de Israel de la UEFA, impulsada por la presión catarí, Israel puede respirar con más tranquilidad. Por ahora, Israel se ha librado de la exclusión de las competiciones europeas, lo que significa que el Maccabi Tel Aviv jugará su primer partido de la Europa League contra el PAOK de Salónica en Grecia según lo previsto.