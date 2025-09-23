edición general
18 meneos
12 clics
Israel se salvó de la expulsión inmediata de la UEFA tras la presión de EE.UU. [ING]

Israel se salvó de la expulsión inmediata de la UEFA tras la presión de EE.UU. [ING]

Tras semanas de tensión previas al debate sobre la posible expulsión de Israel de la UEFA, impulsada por la presión catarí, Israel puede respirar con más tranquilidad. Por ahora, Israel se ha librado de la exclusión de las competiciones europeas, lo que significa que el Maccabi Tel Aviv jugará su primer partido de la Europa League contra el PAOK de Salónica en Grecia según lo previsto.

| etiquetas: uefa , expulsion , israel , eeuu
16 2 1 K 153 actualidad
44 comentarios
16 2 1 K 153 actualidad
Comentarios destacados:            
karakol #19 karakol
Un país asiático, salvado por la presión de un país americano para poder participar en una competición europea.

Somos la risión.
7 K 96
WcPC #12 WcPC *
#11 ¿Comparado contigo...?
Soy persona y no pro genocida, es más de lo que puedes decir tú.
7 K 81
Thibaut_Courtois #18 Thibaut_Courtois
#12 si, bueno, genocidios selectivos y tal no son genocidios.
7 K -59
Mimaus #31 Mimaus *
#18 Con selectivos te refieres a que solo asesinan palestinos, aunque sean miles incluidos niños en hospitales o buscando comida, ¿no?
0 K 7
WcPC #9 WcPC *
#6 ¿Como puedes vivir el día a día con ese olor a mierda?
Porque no entiendo que sacas de solo soltar mierda en los comentarios, a no ser que sea para sacártela de dentro, la verdad.
6 K 71
Thibaut_Courtois #11 Thibaut_Courtois
#9 y tu pensando que eres buena persona?
10 K -99
#13 lameth
#11 ¿De verdad no te das cuenta de lo que te rodea? ¿No ves la realidad de lo que eres?
3 K 41
Thibaut_Courtois #17 Thibaut_Courtois
#13 jajajaj no soy un puto comunista?
0 K 5
#28 lameth
#17 ves que estás alejado de la realidad?
0 K 10
Thibaut_Courtois #38 Thibaut_Courtois
#28 de la tuya? desde luego!
0 K 5
Mimaus #32 Mimaus
#17 desde luego que no eres comunista, eres solo un personaje miserable.
1 K 19
Sergio_ftv #39 Sergio_ftv
#17 Deberías abandonar el garrulislo y el nazissmo como principales filosofías que guían tu vida. Te va muy mal como ser humano.
0 K 12
Thibaut_Courtois #40 Thibaut_Courtois
#39 soy liberal y si me apuras libertario, vamos, tengo menos que ver con los nazis que tú, comunista.
0 K 5
Sergio_ftv #43 Sergio_ftv
#40 Es muy común que los seguidores del nazismo nieguen la mayor, por eso te repito: Deberías abandonar el garrulislo y el nazissmo como principales filosofías que guían tu vida. Te va muy mal como ser humano.
0 K 12
#14 lameth
#7 Por lo mismo que tu ahora reconoces que hay un genocidio: porque es lo que la mayoría piensa.
4 K 52
alcama #25 alcama
#14 No entiendo ni lo que me has respondido ¿Entonces durante la celebración del Eurobasket no pasaba nada en Gaza? ¿O insinúas que ahora al Gobierno le interesa la movilización popular?
0 K 5
#30 lameth
#25 No. Lo que digo es que ahora tu reconoces que hay un genocidio en Gaza, y antes tú negabas la mayor.
¿Por qué ese cambio?
0 K 10
alcama #34 alcama
#30 Tu no tienes ni idea de lo que pienso y no tienes ni idea de lo que pensaba hace 6 meses, entre otras cosas porque no me conoces. Yo me remito a hechos: RTVE retransmitió los partidos de Israel del pasado Eurobasket. ¿Más hechos? El Gobierno español es el pais europeo que más material militar a comprado a Israel durante 2025

España es el país de la UE que más “armas y municiones” ha importado desde Israel de febrero a mayo de 2025
www.eldiario.es/internacional/espana-pais-ue-armas-municiones-importad


Son hechos
0 K 5
Cehona #23 Cehona
Habra que hacer como los EE.UU. y hacer presión popular.
La UCI ya la conoce, Eurovisión lo va a sufrir, cualquier evento donde participen los genocidas.
2 K 44
Tito_Keith #1 Tito_Keith
Si los griegos quieren, claro
3 K 39
#3 chavi *
Acojonante. Todos deben negarse a jugar contra ellos.
2 K 39
alcama #7 alcama
#3 RTVE retransmisió los partidos de Israel del pasado Eurobasket. Ahora se plantan con Eurovisión. ¿Por qué ese cambio?
2 K -15
EsanZerbait #22 EsanZerbait
#3 pues yo creo que todos os deberías negar a seguir este circo. Una competición europea y son los cataries quienes piden que se sancione a israel y estados unidos quien lo impide...
Seguro que luego gana el mejor y tal.
0 K 10
#24 JanSolo
Aquí la vuelta ciclista se nego a expulsarlos y tuvo que ser la ciudadanía los que lo corrigieron. Veremos
2 K 38
javibaz #27 javibaz *
Si les obligan a jugar, que salgan al campo y que los jugadores de equipos no genocidas, se sienten en el césped y se esperen sentados al final del partido. Ganarán los israelís, pero el lamentable espectáculo sería una losa para los dineros que gane la UEFA.
1 K 27
alcama #41 alcama *
#27 No hacéis más que decir a otros lo que deben hacer . mientras tú ahí plantado en el sofá de tu casa
0 K 5
javibaz #42 javibaz
#41 que esto lo digas tú, tiene guasa.
0 K 13
#29 Shibuya
#16 Deja de leer okdiario
1 K 19
Thibaut_Courtois #37 Thibaut_Courtois
#29 no leo ok diario, de hecho veo más canal red que leer ok diario
0 K 5
Dene #35 Dene
A la UEFA hay que darle donde duele, que es en los dineros... Espero que
- la ciudadanía de la espalda a esos partidos y los evite a toda costa
- los socios de los clubes y las directivas nieguen el uso de sus campos para promover un estado genocida
- los jugadores se nieguen a competir contra esos equipos
Tal y como está la situación, cualquiera puede colaborar en un boicot activo contra la propaganda sionazi... los conductores de autobus pueden sufrir averías llevando a esta gentuza, los mozos de maletas en los aeropuertos sufrir despistes y mandar equipajes sionazis a Chiquitistán, etc etc.... que esta gente pasee su ideologia supremacista puede evitarse con la suma de miles de pequeños gestos de resistencia popular
1 K 16
XtrMnIO #26 XtrMnIO
Qué no va a hacer el perro gringo por el amo?
0 K 13
JackNorte #21 JackNorte
USAFA
0 K 12
#33 thekeeper
Vaya que sorpresa
0 K 10
#15 Shibuya
#10 7291 personas murieron por los protocolos de Ayuso
8 K 103
Thibaut_Courtois #16 Thibaut_Courtois
#15 ya... o ninguna
6 K -41
TiagoIn #20 TiagoIn
#15 Y habrá que sumar las que fallecen por sus recortes en Sanidad Pública mientras riega a Quirón de dinero de todos los madrileños, para que su noviete se pueda comprar un chaletazo.
6 K 72
WcPC #4 WcPC *
#2 Un usuario creado hace dos días para soltar mierdas pro Israel...
@admin aquí tenemos una cuenta troll
12 K 146
Supercinexin #5 Supercinexin
#4 Al ignore directo.
3 K 50
Verdaderofalso #36 Verdaderofalso
#4 pues debe ser ese usuario que va creando perfiles con nombres de jugadores Del Real Madrid día tras día y que tiene el mismo discurso? @admin
0 K 20
#44 chochis
#4 astroturfing
0 K 11
SMaSeR #8 SMaSeR
#2 Vamos a hablar de cosas que no tienen nada que ver con el hilo.
Ayuso ha matado a más gente que ETA.
8 K 74

menéame