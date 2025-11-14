edición general
La UE retrocede en Latinoamérica

La cumbre entre la Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) del 9 de noviembre en Colombia, con una escasa participación de líderes europeos por temor a molestar al presidente estadounidense, Donald Trump, fue otra ocasión desperdiciada por Europa para revertir su pérdida de influencia política y económica en Latinoamérica frente al renovado imperialismo de Estados Unidos y la creciente fortaleza comercial e inversora de China en esos países.

comentarios
salteado3
"Imperialismo" = mandar al ejército

Vs

"fortaleza comercial e inversora de China"

Y la UE decide arrimarse al de los portaaviones... Vaya panda de cortoplacistas perdedores y estómagos agradecidos nuestros dirigentes.
janatxan
¿Retrocede? ¿Acaso tenia que avanzar? Esto que es, ¿neocolonialismo? >:-(
Gry
También los hay a los que ya se la pela lo que pueda pensar Trump
guillersk
No no, que somos el bloque colonizador
balancin
hace unos años los que sacaban a sus militares para impedir la entrada de drogas eran los chinos.

Digo, ya que te pones a comparar
CharlesBrowson
si no bajan el regueton normal que haya que retroceder!
meroespectador
¿Cuantos Latinoamericanos van a la UE y cuantos a CHINA? es una muy buena pregunta.
menéame