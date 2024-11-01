La UE y Mercosur firman un histórico acuerdo de libre comercio tras 26 años de negociaciones

El Mercosur y la Unión Europea (UE) han firmado este sábado, tras más de 25 años de negociaciones, un histórico acuerdo de libre comercio que dará lugar a una de las mayores zonas integradas del mundo, con 720 millones de personas. El comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, y los cancilleres de los países del Mercosur, Pablo Quirno (Argentina), Mauro Vieira (Brasil), Rubén Ramírez (Paraguay) y Mario Lubetkin (Uruguay), sellaron el tratado con sus firmas en un acto en la sede del Banco Central de Paraguay, ante cientos de invitados.
India y la Unión Europea se encuentran "muy cerca" de concluir las negociaciones que permitan cerrar un acuerdo comercial, algo que podría suceder incluso a finales de este mes, después de años de contactos para impulsar las relaciones entre ambas economías, según indicó este jueves el secretario de Comercio de la India, Rajesh Agrawal.