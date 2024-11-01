edición general
La UE y Mercosur firman un histórico acuerdo de libre comercio tras 26 años de negociaciones

El Mercosur y la Unión Europea (UE) han firmado este sábado, tras más de 25 años de negociaciones, un histórico acuerdo de libre comercio que dará lugar a una de las mayores zonas integradas del mundo, con 720 millones de personas. El comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, y los cancilleres de los países del Mercosur, Pablo Quirno (Argentina), Mauro Vieira (Brasil), Rubén Ramírez (Paraguay) y Mario Lubetkin (Uruguay), sellaron el tratado con sus firmas en un acto en la sede del Banco Central de Paraguay, ante cientos de invitados.

Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues
Se sacrifica el sector primario europeo para que alemanes puedan vender los carros que ya no les compran aquí.
#6 Zamarro
#1 tampoco se los van a comprar allí
Ukchay #7 Ukchay *
#1 llamame loco, pero si nuestro principal mercado que es EEUU nos pone trabas, el sector primario europeo sufriría igualmente. Creo que hoy tenemos otra vez 25% o 10% de aranceles :shit: , y mañana igual un 50% o un 80%, ya veremos con que nuevas ideas se levanta el señor tromp la semana que viene.

www.consilium.europa.eu/en/infographics/eu-us-trade/  media
Heni #9 Heni
#7 Agrícola no (la UE incluye la carne también aquí)  media
Heni #8 Heni
#1 Total, uno más :shit:
Ukchay #2 Ukchay
Tratado comercial ue-india también muy cerca.

www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-india-ve-muy-c

India y la Unión Europea se encuentran "muy cerca" de concluir las negociaciones que permitan cerrar un acuerdo comercial, algo que podría suceder incluso a finales de este mes, después de años de contactos para impulsar las relaciones entre ambas economías, según indicó este jueves el secretario de Comercio de la India, Rajesh Agrawal.
Kantinero #10 Kantinero
Si llevan 26 años negociando, no me cabe duda que la situación mundial generada por el subnormal estaunidense ha precipitado esta firma
enochmm #3 enochmm *
editado
Ukchay #4 Ukchay
#3 la firma en paraguay hoy, lo pone en la entradilla.
enochmm #5 enochmm
#4 Lo he visto tarde, pero no para editar.
