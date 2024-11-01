·
6
meneos
21
clics
La UE da un balón de oxígeno a Seat: La Comisión Europea retira los aranceles chinos al Cupra Tavascan
Cupra se encontró con un gran problema con los aranceles a los coches fabricados en China, al fabricarse el Tavascan allí. Ahora Bruselas hará una excepción.
cupra
aranceles
china
ue
actualidad
actualidad
#2
Javi_Pina
Pues entonces tendremos coches chinos con mano de obra China que nos joderá igual y se cargará la industria local igual pero serán igualmente caros y los beneficios se los llevará Seat en este caso. Todo muy liberal
3
K
46
#4
jonolulu
#2
Pero tú con quién estás, con los explotadores chinos o los explotadores españoles?
3
K
47
#5
Javi_Pina
#4
Jaque mate.
0
K
11
#6
tobruk1234
#5
El tavascan nunca se tenia que haber fabricado en china y punto, fue idea del nuevo Ceo de seat de fabricar ese modelo en china y sacarlo de la planta de cataluña. Luego se extrañan de que la gente compre coches chinos y no europeos, fabricas en china pero vendes a precios europeos para eso compro chino a precio chino y con 7 años de garantia y no 3 que obliga la EU.
1
K
17
#7
j3j3j3j3
#2
ya pero los directivos podran cobrar sus sueldos millonarios diciéndote que la cuenta de ganancias va para arriba y que se merece otro año al mando , los accionistas contentos con su dividiendo y a seguir produciendo en China mientras demonizamos y ponemos aranceles a todo lo que se produce en China
1
K
18
#1
javibaz
¿Esto no son ayudas encubiertas?
0
K
12
#3
Cuchifrito
#1
Claro que no, ¿donde está el encubrimiento?
1
K
27
#8
Feliberto
Los aranceles se aplican a un producto en general, no a una empresa/marca/modelo concretos, se cagan y se mean en el comercio internacional.
0
K
10
