La UE cambia las normas: las redes sociales deberán detectar emojis usados como 'código' para actividades ilegales

[..] la UE exige a las plataformas el uso de sistemas automatizados de detección de emojis utilizados como 'código' para actividades ilegales, especialmente en el narcotráfico y la explotación. "Un emoji no siempre es solo un emoji", escribió la organización en las redes sociales, alegando que algunos usos de los pictogramas representan intentos de vender drogas en línea.
| etiquetas: ue , emojis , detección , actividades , ilegales
En breve por poner una bandera negra en el perfil de RRSS te propicia 6 años en una celda.
EU sanctions German journalist in shocking first over Gaza reporting
www.defenddemocracy.press/eu-sanctions-german-journalist-in-shocking-f
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Supongo que cierta gente lo entendería de otra forma si el titular fuese que están intentando detectar el uso de emojis como claves para el intercambio de material pedófilo e investigar a posibles criminales.