La UE cambia las normas: las redes sociales deberán detectar emojis usados como 'código' para actividades ilegales

[..] la UE exige a las plataformas el uso de sistemas automatizados de detección de emojis utilizados como 'código' para actividades ilegales, especialmente en el narcotráfico y la explotación. "Un emoji no siempre es solo un emoji", escribió la organización en las redes sociales, alegando que algunos usos de los pictogramas representan intentos de vender drogas en línea.