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La UE cambia las normas: las redes sociales deberán detectar emojis usados como 'código' para actividades ilegales

La UE cambia las normas: las redes sociales deberán detectar emojis usados como 'código' para actividades ilegales

[..] la UE exige a las plataformas el uso de sistemas automatizados de detección de emojis utilizados como 'código' para actividades ilegales, especialmente en el narcotráfico y la explotación. "Un emoji no siempre es solo un emoji", escribió la organización en las redes sociales, alegando que algunos usos de los pictogramas representan intentos de vender drogas en línea.

| etiquetas: ue , emojis , detección , actividades , ilegales
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15 comentarios
10 1 1 K 119 actualidad
Arkhan #1 Arkhan
Toma emoji: :peineta:
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ur_quan_master #3 ur_quan_master
#1 ahí va otro :goatse:
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Gry #2 Gry
El artículo habla de la prevención del tráfico de drogas o la trata pero por ahí andan diciendo que detrás de esta propuesta está Israel para poder denunciar "mensajes de odio" que usan emojis en lugar de palabras para eludir la censura.
3 K 55
BastardWolf #13 BastardWolf
#2 van a perseguir a quienes usen una sandia en sus chats?
3 K 56
GambasConFimosis #15 GambasConFimosis
#2 La sandia y el bric de zumo (Juice) para evitar censuras del algoritmo etccc
1 K 28
#4 Celsar
Berenjena
2 K 35
BastardWolf #12 BastardWolf
#4 a tu berenjena le pongo un melocoton
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Yoryo #6 Yoryo
Tomar un emoji como prueba para colocarte un delito... La europa de las libertades y derechos :troll:

En breve por poner una bandera negra en el perfil de RRSS te propicia 6 años en una celda.
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morvildan #8 morvildan
#6 No necesitan meterte en la carcel, simplemente te limitan tus libertades y te joden la existencia como ya esta pasando en Alemania:

EU sanctions German journalist in shocking first over Gaza reporting
www.defenddemocracy.press/eu-sanctions-german-journalist-in-shocking-f
3 K 41
Aokromes #9 Aokromes *
#6 bueno, es cierto que los camellos usan emojis maxivamente para dar a entender que venden sus productos.

i.vgy.me/B8BNbL.png  media
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Atusateelpelo #5 Atusateelpelo
1984 is coming...
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Yoryo #7 Yoryo
#5 Coming...? Hace tiempo que 1984 ha sido superado por la realidad
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#11 Mandri20
A ver si descifran este mensaje:
:ffu: :wall: >:-( :-S :take: :tinfoil: :-/ :peineta: :-x
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Cabre13 #14 Cabre13
Creo que este será uno de esos meneos de "todo es censura" que en el fondo acaban diciendo "no tengo ni idea de cómo cierta gente usa el anonimato de internet y claves crípticas para cometer delitos".
Supongo que cierta gente lo entendería de otra forma si el titular fuese que están intentando detectar el uso de emojis como claves para el intercambio de material pedófilo e investigar a posibles criminales.
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taSanás #10 taSanás
Europa, siempre concentrada en lo importante, qué bien se ganaba el sueldo nuestros líderes!
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menéame