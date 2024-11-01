edición general
La UE se alinea con la ONU y anuncia que levantará sanciones al líder interino sirio

La Unión Europea ha comunicado que está al tanto de la reciente resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, que ha decidido eliminar las sanciones impuestas a Ahmed al Shara, presidente de transición de Siria. La UE procederá pronto a adaptar esta decisión a sus propios reglamentos sancionadores. “Al igual que cualquier medida adoptada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, esta decisión se transpondrá en breve a nivel de la UE”, declaró Anouar El Anouni, portavoz de Exteriores de la UE, durante una conferencia de prensa

Supercinexin #2 Supercinexin
Un nuevo éxito del imperio Occidental: destruir la enésima civilización ajena, con cientos de miles de muertos, y sustituir un gobierno estable de corte laico y con medidas socialistas por un puñado de follacabras asesinos.
Mangione #4 Mangione
Un tipo que le cortaba el cuello o la cabeza a la gente en público, incluídos a niños y adolescentes.
¿Y ahora es respetable?, ¿y nos queréis convencer de que la izquierda es la que apoya a estos asesinos que deberían haber sido borrados de la historia humana para siempre?

Vosotros, capitalistas y fascistas, sois los terroristas.
Torrezzno #1 Torrezzno
La historia la escriben los vencedores, y el sangriento asesino, que durante la guerra no fue vencido, con honores ahora es recibido
#3 Pivorexico
Terroristas guenos .
#5 NireeN
El tío tiene que estar flipando con los superpoderes que le da ir de traje.
#6 drstrangelove
Hombre, claro que le levantan las sanciones, que el gasoducto desde Qatar corre peligro...
