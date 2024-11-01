La UE se alinea con la ONU y anuncia que levantará sanciones al líder interino sirio

La Unión Europea ha comunicado que está al tanto de la reciente resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, que ha decidido eliminar las sanciones impuestas a Ahmed al Shara, presidente de transición de Siria. La UE procederá pronto a adaptar esta decisión a sus propios reglamentos sancionadores. “Al igual que cualquier medida adoptada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, esta decisión se transpondrá en breve a nivel de la UE”, declaró Anouar El Anouni, portavoz de Exteriores de la UE, durante una conferencia de prensa