La UE acuerda prohibir las importaciones de gas ruso para finales de 2027 y un plan para financiar a Ucrania durante los dos próximos años

"Es el amanecer de una nueva era, la de la independencia energética total de Europa respecto a Rusia", celebró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ante la prensa. Rusia criticó de inmediato la decisión y aseguró que la medida "acelerará" el declive de la economía de la UE. Von der Leyen también presentó el miércoles un plan de 137.000 millones de euros para financiar a Ucrania durante dos años y ponerla "en posición de fuerza" en las negociaciones con Rusia.
| etiquetas: ucrania , plan , gas , rusia , importaciones , unión europea
#4 es lo que tiene mandar durante décadas a todos los maleantes allende los mares, que se organizan y te comen la tostada.
Hagamos el famoso tiro en el pie.
Para cubrirlas, propone dos opciones: un préstamo o la utilización de los activos rusos congelados en Europa, la mayor parte de los cuales se encuentra en Bélgica."
Guatemala o guatepeor. O dinero de los europeos o robo de activos rusos que acabaremos pagando igualmente tras la correspondiente demanda.
Luego dirán que no se podía saber.
La misma historia de siempre.
Cualquiera diría que han tenido algo que ver en la guerra de Ucrania o es que tienen mucha suerte.