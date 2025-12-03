La UE acuerda prohibir las importaciones de gas ruso para finales de 2027 y un plan para financiar a Ucrania durante los dos próximos años

"Es el amanecer de una nueva era, la de la independencia energética total de Europa respecto a Rusia", celebró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ante la prensa. Rusia criticó de inmediato la decisión y aseguró que la medida "acelerará" el declive de la economía de la UE. Von der Leyen también presentó el miércoles un plan de 137.000 millones de euros para financiar a Ucrania durante dos años y ponerla "en posición de fuerza" en las negociaciones con Rusia.