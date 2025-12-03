edición general
6 meneos
4 clics

La UE acuerda prohibir las importaciones de gas ruso para finales de 2027 y un plan para financiar a Ucrania durante los dos próximos años

"Es el amanecer de una nueva era, la de la independencia energética total de Europa respecto a Rusia", celebró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ante la prensa. Rusia criticó de inmediato la decisión y aseguró que la medida "acelerará" el declive de la economía de la UE. Von der Leyen también presentó el miércoles un plan de 137.000 millones de euros para financiar a Ucrania durante dos años y ponerla "en posición de fuerza" en las negociaciones con Rusia.

| etiquetas: ucrania , plan , gas , rusia , importaciones , unión europea
5 1 0 K 63 actualidad
9 comentarios
5 1 0 K 63 actualidad
#6 chavi
#4 Y además aumentaremos nuestra dependencia energética
1 K 31
reithor #5 reithor *
Nos quedaba un pie sin froilanear, pero para el 2027 estará solucionado.
#4 es lo que tiene mandar durante décadas a todos los maleantes allende los mares, que se organizan y te comen la tostada.
1 K 30
fofito #3 fofito
Recordar que el monto de lo aportado hasta ahora a Ucrania en su apoyo frente a Rusia asciende a 270.000 millones de €,de los cuales, alrededor de 187.000 millones corresponden a la UE.
1 K 23
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Hoy no....MAÑANA.

Hagamos el famoso tiro en el pie.
0 K 13
salteado3 #1 salteado3 *
"La propuesta estima en 137.000 millones de euros (unos 159.000 millones de dólares) las necesidades de financiación de Ucrania para 2026 y 2027.

Para cubrirlas, propone dos opciones: un préstamo o la utilización de los activos rusos congelados en Europa, la mayor parte de los cuales se encuentra en Bélgica."

Guatemala o guatepeor. O dinero de los europeos o robo de activos rusos que acabaremos pagando igualmente tras la correspondiente demanda.

Luego dirán que no se podía saber.
0 K 13
#4 Meconvirtióengrillo
#1 nosotros financiaremos Ucrania mientras EEUU se lleva las tierras raras.
La misma historia de siempre.
0 K 7
manzitor #7 manzitor
Esto es lo que tiene el sinsentido de toda puta guerra. Nadie gana, todos pierden.
0 K 13
salteado3 #8 salteado3
#7 Algunos más que otros... A los EE. UU. les ha ido fantástico: les compra el gas licuado transportado desde lejísimos y a un precio que nunca hubiéramos aceptado. También les compramos armas para nosotros y para regalar a Ucrania.

Cualquiera diría que han tenido algo que ver en la guerra de Ucrania o es que tienen mucha suerte.
0 K 13
ur_quan_master #9 ur_quan_master
No recuerdo haber votado esto.
0 K 11

menéame