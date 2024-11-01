edición general
Ucrania, la paz que no puede llegar [en]

A mis abuelos les llevó tres años, diez meses, dos semanas y tres días de horror y sacrificio desde el momento en que las primeras bombas cayeron sobre las ciudades bielorrusas y ucranianas hasta que el agresor nazi capituló. Hoy, la guerra que Rusia está librando en nuestro país está a punto de entrar en su quinto año sin victoria ni derrota a la vista. Casi el 20 por ciento del territorio de Ucrania ya está ocupado, pero menos del uno por ciento de eso se ganó en el último año.

2 comentarios
#2 Cincocuatrotres
Para cualquiera un poco avispado el título sería la guerra que está librando la OTAN contra Rusia utilizando a Ucrania, dando un golpe de estado en Ucrania y extendiendo la OTAN hasta la frontera de Rusia y llenando a Ucrania de bases secretas con fines de hacerle un Gadafi a Putin, sabemos que Gadafi fue sodomizado y a Putin el plan como que no
