Ucrania, la paz que no puede llegar [en]

A mis abuelos les llevó tres años, diez meses, dos semanas y tres días de horror y sacrificio desde el momento en que las primeras bombas cayeron sobre las ciudades bielorrusas y ucranianas hasta que el agresor nazi capituló. Hoy, la guerra que Rusia está librando en nuestro país está a punto de entrar en su quinto año sin victoria ni derrota a la vista. Casi el 20 por ciento del territorio de Ucrania ya está ocupado, pero menos del uno por ciento de eso se ganó en el último año.