edición general
2 meneos
7 clics

Ucrania estaría interesada en los cazas Mirage 2000-5 de la Fuerza Aérea de Qatar a cambio de cooperación contra los drones iraníes

Ucrania estaría interesada en los cazas Mirage 2000-5 de la Fuerza Aérea de Qatar a cambio de cooperación contra los drones iraníes, en un contexto en el que Kiev busca reforzar sus capacidades aéreas y su experiencia en la lucha contra sistemas no tripulados. Ucrania ya opera cazas Mirage 2000 suministrados por Francia, lo que facilitaría la integración de esta plataforma para enfrentar ataques aéreos rusos, incluidos misiles de crucero, dado el alto interés de Kiev en este aparato con capacidades probadas en el marco del conflicto

ucrania , qatar , mirage 2000 , drones , misiles , irán
1 1 0 K 17 actualidad
3 comentarios
Mauro_Nacho #2 Mauro_Nacho
La guerra de Ucrania no se parece nada a la guerra de Irán. En la guerra de Ucrania hay un frente de guerra donde se usa artillería, infantería, drones. La guerra de Irán es una guerra de aviones de combate, misiles tomahawk, drones, pero no hay tropas, todo a gran distancia. Las técnicas de Ucrania valen.
0 K 14
Iruñakis #3 Iruñakis
#2 calla, que le jodes el negocio al ingeniero zelenski.
0 K 9
Bombástico #1 Bombástico
El trueque va a terminar con el valor del dólar jeje
0 K 9

menéame