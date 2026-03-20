Ucrania estaría interesada en los cazas Mirage 2000-5 de la Fuerza Aérea de Qatar a cambio de cooperación contra los drones iraníes, en un contexto en el que Kiev busca reforzar sus capacidades aéreas y su experiencia en la lucha contra sistemas no tripulados. Ucrania ya opera cazas Mirage 2000 suministrados por Francia, lo que facilitaría la integración de esta plataforma para enfrentar ataques aéreos rusos, incluidos misiles de crucero, dado el alto interés de Kiev en este aparato con capacidades probadas en el marco del conflicto
| etiquetas: ucrania , qatar , mirage 2000 , drones , misiles , irán