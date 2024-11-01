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Ucrania dice haber destruido tres buques rusos en Crimea
Kiev golpeó refinerías rusas a más de mil kilómetros de su frontera, mientras al menos 28 drones rusos que no fueron interceptados dejaron daños en 17 puntos del país.
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:
invasión
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ucrania
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rusia
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#1
TenienteDan
Claro...y al mismo tiempo han perdido mil hectáreas más. Y así todas las semanas
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#3
luiggi
#1
Qué yo sepa Ucrania ha recuperado unos 400 km2 en estás últimas 3 semanas.
En realidad no es mucho, muy a la par con los avances rusos en los últimos 3 años. Vamos, que se puede decir que el frente sigue congelado.
Pero si supone un cambio de tendencia
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#4
rusito
Abaratando el precio de la gasolina que gastamos. Gracias Zelensky. Toma 90 mil millones de euros mas.
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#5
suppiluliuma
#4
¡Exacto! ¡Como esos cabrones de Irán, que han vuelto a cortar el Estrecho de Ormuz! ¡MAGA!
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#2
Nekobasu
Y 12.987.543.928.622.284.922 Tanques...
Si...claro
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En realidad no es mucho, muy a la par con los avances rusos en los últimos 3 años. Vamos, que se puede decir que el frente sigue congelado.
Pero si supone un cambio de tendencia
Si...claro