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Ucrania dice haber destruido tres buques rusos en Crimea

Kiev golpeó refinerías rusas a más de mil kilómetros de su frontera, mientras al menos 28 drones rusos que no fueron interceptados dejaron daños en 17 puntos del país.

| etiquetas: invasión , ucrania , rusia , drones
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5 comentarios
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TenienteDan #1 TenienteDan
Claro...y al mismo tiempo han perdido mil hectáreas más. Y así todas las semanas
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luiggi #3 luiggi
#1 Qué yo sepa Ucrania ha recuperado unos 400 km2 en estás últimas 3 semanas.

En realidad no es mucho, muy a la par con los avances rusos en los últimos 3 años. Vamos, que se puede decir que el frente sigue congelado.

Pero si supone un cambio de tendencia
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rusito #4 rusito
Abaratando el precio de la gasolina que gastamos. Gracias Zelensky. Toma 90 mil millones de euros mas.
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suppiluliuma #5 suppiluliuma
#4 ¡Exacto! ¡Como esos cabrones de Irán, que han vuelto a cortar el Estrecho de Ormuz! ¡MAGA! :troll:
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Nekobasu #2 Nekobasu
Y 12.987.543.928.622.284.922 Tanques...

Si...claro
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menéame