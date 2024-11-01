edición general
Ucrania denuncia la muerte de 650 deportistas y entrenadores por la invasión rusa en el inicio de JJOO en Milán

Ucrania ha denunciado este viernes la muerte de 650 atletas y entrenadores desde el inicio de la invasión rusa del país, en febrero de 2022, en el arranque de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo.

#6 Russin
Secuestrados y enviados al frente. Y ahora lo denuncian, IDIOTAS
Atusateelpelo #1 Atusateelpelo
Un pelin hipocrita la denuncia pero una muestra mas de las desgracias que trae la guerra.
Spirito #2 Spirito
#1 Desde luego, así es.

Se estima por fuentes medio neutrales que Ucrania lleva ya más de 1600000 muertos, más otros tantos mutilados.

La guerra en los tiempos que corren es incomprensible y aún más cuando hay corruptos y psicópatas de libro como Zelenski.
#4 arreglenenlacemagico
#2 venga adjunta esos medios neutrales por los que se te conoce tanto :roll:
Spirito #7 Spirito
#4 ¿Tus deditos dulces, tiernos y aterciopelados no saben tecletear búsqueda en redes neutrales?

Pregunto, pregunto.

Digo los deditos o la cabecita, que para el caso tienen las mismas neuronas funcionales. :troll:
#8 arreglenenlacemagico
#7 sigo esperando a que lo mandes
Spirito #11 Spirito
#8 ¿Te lo pide tu jefe de prensa yanquineja para manipular la edición de mañana? :troll:
#12 arreglenenlacemagico
#11 sigo esperando
Spirito #13 Spirito *
#12 Yo también estoy esperando una Conferencia de Prensa de la Caudilla Elenita, para confirmar lo bien que la va la guerra a Ucrania, y no se pronuncia.

Mysto ya se hubiera pronunciado. :roll:

A ver... :popcorn:
#3 El_dinero_no_es_de_nadie
Seguro que eran deportistas nazis
Pertinax #9 Pertinax
#3 Y/O homosexuales.
calde #5 calde *
Ya ves tú lo que tienen las guerras, que resulta que se mata gente...

Mueren los ucranianos, mueren los rusos, mueren los palestinos, ... los que no mueren eso sí, son los estadounidenses. Qué casualidad, y eso que siempre andan por el medio...

PD: Igual también era bueno tenerlo en cuenta a la hora de ponerle contenidos a los niños. Igual sería más sano que dejasen de jugar a pelear desde que aprenden a andar. Ya los más mayores, enseñarles a no creerse lo que ven en las pelis de chuck norris y cia...
Connect #10 Connect
Sabe mal, pero con la de palestinos que han asesinado, es leer esto de Ucrania y es que solo recuerdas la de deportistas que también han matado en Gaza.

En Ucrania no han muerto deportistas, han muerto soldados. Por que estaban en primera línea luchando. En Gaza asesinaron deportistas en las colas del hambre.
Atusateelpelo #14 Atusateelpelo *
#10 Es que los de Gaza son moritos morenitos y no caucasicos blanquitos que mueren por defender Europa como los de Ucrania.

(Notese el tono ironico, que aun habra quien reporte el comentario....)
