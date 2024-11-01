Ucrania denuncia la muerte de 650 deportistas y entrenadores por la invasión rusa en el inicio de JJOO en Milán

Ucrania ha denunciado este viernes la muerte de 650 atletas y entrenadores desde el inicio de la invasión rusa del país, en febrero de 2022, en el arranque de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo.
| etiquetas: ucrania , rusia , deportistas
Se estima por fuentes medio neutrales que Ucrania lleva ya más de 1600000 muertos, más otros tantos mutilados.
La guerra en los tiempos que corren es incomprensible y aún más cuando hay corruptos y psicópatas de libro como Zelenski.
Pregunto, pregunto.
Digo los deditos o la cabecita, que para el caso tienen las mismas neuronas funcionales.
Mysto ya se hubiera pronunciado.
A ver...
Mueren los ucranianos, mueren los rusos, mueren los palestinos, ... los que no mueren eso sí, son los estadounidenses. Qué casualidad, y eso que siempre andan por el medio...
PD: Igual también era bueno tenerlo en cuenta a la hora de ponerle contenidos a los niños. Igual sería más sano que dejasen de jugar a pelear desde que aprenden a andar. Ya los más mayores, enseñarles a no creerse lo que ven en las pelis de chuck norris y cia...
En Ucrania no han muerto deportistas, han muerto soldados. Por que estaban en primera línea luchando. En Gaza asesinaron deportistas en las colas del hambre.
(Notese el tono ironico, que aun habra quien reporte el comentario....)