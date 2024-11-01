edición general
Ucrania ataca fábrica de misiles Oréshnik en Rusia

Las autoridades ucranianas informaron que el objetivo fue alcanzado con misiles de fabricación propia y no con drones, como han informado entidades rusas. El Ejército de Ucrania atacó la noche del viernes la planta que fabrica los misiles balísticos hipersónicos Oréshnik, que se encuentra en la región de Udmurtia, a unos mil kilómetros al este de Moscú y a unos 1.500 km. Se trata de la fábrica Votkinsk, que también produce los misiles Iskander y los misiles intercontinentales Tópol-M.

#1 Kuruñes3.0
72 h y en Kiev!
Pertinax #2 Pertinax
#1 No te pases. Eran dos semanas.
Veelicus #5 Veelicus
#1 En Kiev estuvieron, pero se tuvieron que marchar.
Pertinax #10 Pertinax *
#9 Eso no es spam, y lo sabes.

Se llevan subiendo noticias sobre Irán desde hace años, y lo sabes.

Se suben mil veces más noticias críticas con EEUU, y lo sabes.

A otro perro con ese hueso, propagander.
#12 MenéameParaLosFascistas
#10 Se suben noticias críticas con EEUU pero no las subes tú.
Tú hablas de Irán o de Venezuela cuando a EEUU le interesa y cuando no le interesa dejas de hablar.
Que me llames tú propagander tiene tela.
Pertinax #14 Pertinax *
#12 ¿Qué cojones quieres que suba de los tontopollas de los USA si ya está subido hasta el cuesco que se tiró esta mañana el imbécil de Trump?

La cuestión es que yo no negativizo, o incluso meneo los desmanes yankies, y tú votas spam a los del follacabrismo del gobierno iraní con excusas indefendibles, que además pueden ser reportables, porque obviamente no es spam.

Si no te gusta que te estampen tus sesgos en el jeto, no juegues.
#4 MenéameParaLosFascistas
Cómo va esto. Cuando EEUU se prepara para atacar a Irán os hartáis de subir noticias de los malos que son los Ayatolás para justificarlos y recuperáis de repente el interés por Ucrania. Me pregunto por qué, si será para desviar el tema o que haya más malos justifica de alguna manera ser malo.
Sinceramente creo que ser un propagandista de los EEUU de Trump es algo que no podréis borrar de vuestras conciencias en lo que os queda de vida. La gente que apoyó a Hitler tuvo que enterrar la cabeza hasta el día de su muerte y aún hoy sus descendientes se avergüenzan de ellos.
Pertinax #7 Pertinax *
#4 Tú has votado spam a esta noticia de Amnistía Internacional.
meneame.net/m/politica/iran-existencia-menores-entre-30-individuos-pel

No solo no es spam, sino que demuestra tu sesgo ante crímenes de estado cuando no son de tu cuerda.

Has buscado una excusa estúpida para tirarla. Tu impostada moralidad apesta. Ve a dar lecciones a otros.
#9 MenéameParaLosFascistas
#7 Lo voté spam porque subir en este preciso momento noticias sobre lo malos que son los Ayatolás es propaganda estadounidense para justificar la agresión. Y lo sabes.
#8 guillersk
#4 escuece ehhhh :troll:
Spirito #13 Spirito *
¿Quién se cree que a éstas alturas de la película Ucrania tiene capacidad de construir nada y mucho menos misiles de larga distancia?

En fin, propaganda de la OTAN aunque ya sabemos que la OTAN está metida hasta el fondo en ésta guerra.

Ahora bien, esto es una escalada importante del conflicto, bastante jodida, es un ataque a larga distancia y eso cambia la jugada. :popcorn:
Don_Pixote #18 Don_Pixote
#13 “ una escalada importante del conflicto”

Ojo, que igual ahora Rusia invade Ucrania con los tanques buenos :-*
Spirito #23 Spirito
#18 Rusia no va a perder ésta guerra que le ha impuesto EEUU, porque es una cuestión existencial.

Ahora bien, si EEUU se atreve a pasar ésta linea roja roja que ya advirtió Rusia seriamente, como parece ser usando misiles de larga distancia, ya la cosa cambia y mucho.

Ahora creo que sí hay motivos para los nervios en la UE porque sí es una escalada importante.

Tú, Elenita y el resto de fans otanistas no lo veo, creo, porque os pensáis que esto es como un partido de fútbol.
suppiluliuma #22 suppiluliuma
#13 Absolutamente de acuerdo. Los degenerados partidarios de la mezcla de razas siguen intentando convencernos de que las naciones atrasadas son como los imperios. Nosotros, en cambio, sabemos la verdad: las razas inferiores son incapaces de librar una guerra moderna. Dejados a su suerte, vivirían en el más absoluta degeneración, fruto de su pereza y su molicie. Son como niños, y no pueden controlar sus impulsos destructivos, que les conducen inevitablemente al barbarismo. Por eso, sólo la guía…   » ver todo el comentario
Don_Pixote #11 Don_Pixote
#_5 es que no se quedaron porque no querian
Spirito #16 Spirito
#11 ¿Qué le has hecho a @Veelicus para que te tenga bloqueado? xD

Cuenta, cuenta... :popcorn:
Don_Pixote #17 Don_Pixote
#16 se debió enfadar en la época que recomendabais todos cenas
Una pena
Spirito #19 Spirito
#17 xD

No lo invitarías o algo de eso. :troll:
Supercinexin #20 Supercinexin
#16 jajaj :troll: siempre pinchando por ahí, hasta los sábados por la noche, cabroncete {0x1f52a} {0x1f52a} {0x1f52a}
antesdarle #3 antesdarle
Pues para ser tan hípersónicos no les ha dado tiempo :troll:
Andreham #15 Andreham
Espero que los pobres civiles que estuvieran ahí no hayan sufrido daños, pero que el 100% de la producción armamentística haya explotado como preciosos fuegos artificiales.

Wishful thinking, ya, pero bueno.
Connect #21 Connect
#15 Nada, 11 personas afectadas, trabajaban en el taller donde han impactado. Y solo dos han ido al hospital.

Lo relevante del ataque no es la afectación, que ha sido entre poco y nada, si no que hayan podido llegar tan lejos sin que los detecten o intercepten antes. Y encima den en la misma fábrica. La precisión.
