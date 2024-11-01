Ucrania ataca fábrica de misiles Oréshnik en Rusia

Las autoridades ucranianas informaron que el objetivo fue alcanzado con misiles de fabricación propia y no con drones, como han informado entidades rusas. El Ejército de Ucrania atacó la noche del viernes la planta que fabrica los misiles balísticos hipersónicos Oréshnik, que se encuentra en la región de Udmurtia, a unos mil kilómetros al este de Moscú y a unos 1.500 km. Se trata de la fábrica Votkinsk, que también produce los misiles Iskander y los misiles intercontinentales Tópol-M.