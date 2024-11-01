Ucrania ataca fábrica de misiles Oréshnik en Rusia

Las autoridades ucranianas informaron que el objetivo fue alcanzado con misiles de fabricación propia y no con drones, como han informado entidades rusas. El Ejército de Ucrania atacó la noche del viernes la planta que fabrica los misiles balísticos hipersónicos Oréshnik, que se encuentra en la región de Udmurtia, a unos mil kilómetros al este de Moscú y a unos 1.500 km. Se trata de la fábrica Votkinsk, que también produce los misiles Iskander y los misiles intercontinentales Tópol-M.
Se llevan subiendo noticias sobre Irán desde hace años, y lo sabes.
Se suben mil veces más noticias críticas con EEUU, y lo sabes.
A otro perro con ese hueso, propagander.
Tú hablas de Irán o de Venezuela cuando a EEUU le interesa y cuando no le interesa dejas de hablar.
Que me llames tú propagander tiene tela.
La cuestión es que yo no negativizo, o incluso meneo los desmanes yankies, y tú votas spam a los del follacabrismo del gobierno iraní con excusas indefendibles, que además pueden ser reportables, porque obviamente no es spam.
Si no te gusta que te estampen tus sesgos en el jeto, no juegues.
Sinceramente creo que ser un propagandista de los EEUU de Trump es algo que no podréis borrar de vuestras conciencias en lo que os queda de vida. La gente que apoyó a Hitler tuvo que enterrar la cabeza hasta el día de su muerte y aún hoy sus descendientes se avergüenzan de ellos.
meneame.net/m/politica/iran-existencia-menores-entre-30-individuos-pel
No solo no es spam, sino que demuestra tu sesgo ante crímenes de estado cuando no son de tu cuerda.
Has buscado una excusa estúpida para tirarla. Tu impostada moralidad apesta. Ve a dar lecciones a otros.
En fin, propaganda de la OTAN aunque ya sabemos que la OTAN está metida hasta el fondo en ésta guerra.
Ahora bien, esto es una escalada importante del conflicto, bastante jodida, es un ataque a larga distancia y eso cambia la jugada.
Ojo, que igual ahora Rusia invade Ucrania con los tanques buenos
Ahora bien, si EEUU se atreve a pasar ésta linea roja roja que ya advirtió Rusia seriamente, como parece ser usando misiles de larga distancia, ya la cosa cambia y mucho.
Ahora creo que sí hay motivos para los nervios en la UE porque sí es una escalada importante.
Tú, Elenita y el resto de fans otanistas no lo veo, creo, porque os pensáis que esto es como un partido de fútbol.
Cuenta, cuenta...
Una pena
No lo invitarías o algo de eso.
Wishful thinking, ya, pero bueno.
Lo relevante del ataque no es la afectación, que ha sido entre poco y nada, si no que hayan podido llegar tan lejos sin que los detecten o intercepten antes. Y encima den en la misma fábrica. La precisión.