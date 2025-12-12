Ucrania aceptaría la creación de una zona desmilitarizada en el Donbás para aplacar a EEUU

El canciller alemán, Friedrich Merz, tras reunirse con Zelenski, reconoció este jueves en Berlín que Ucrania estaba "preparada" para asumir concesiones territoriales. La iniciativa cuenta con el respaldo de los principales líderes europeos. Según Kiev, la zona desmilitarizada obligaría tanto a Ucrania como a Rusia a retirar sus fuerzas de los alrededores de la línea actual de combate.