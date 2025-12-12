Ucrania aceptaría la creación de una zona desmilitarizada en el Donbás para aplacar a EEUU

El canciller alemán, Friedrich Merz, tras reunirse con Zelenski, reconoció este jueves en Berlín que Ucrania estaba "preparada" para asumir concesiones territoriales. La iniciativa cuenta con el respaldo de los principales líderes europeos. Según Kiev, la zona desmilitarizada obligaría tanto a Ucrania como a Rusia a retirar sus fuerzas de los alrededores de la línea actual de combate.
La próxima noticia será que acepta quedarse con Crimea y con un cacho de Rusia.
E igual si tarda mucho en aceptar eso ademas del Donbass tambien termina perdiendo hasta el acceso al mar...