La UCE pone la primera denuncia contra la autopista del Huerna por «abusar» de los conductores con sus altos peajes

La organización que lidera Dacio Alonso reclamará al Principado que imponga a la concesionaria una multa que puede superar los 100.000 euros

#1 mancebador
No conozco este tema por eso pregunto, ¿los peajes de las autopistas no los fija el estado?
#4 capitan.meneito *
#1 mira he encotrado algo www.transportes.gob.es/ministerio/comunicacion/sala-prensa/mar-3012202

parece que el ministerio da el visto bueno
#2 capitan.meneito
que siga por la AP9
Penetrator #3 Penetrator
#0 Muro de pago.
