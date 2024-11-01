·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
15219
clics
Mapa en tiempo real de balizas V16 activas en carreteras de España
8597
clics
MALEMÁTICAS CCCIX: en Cinco Días no saben sacar el IVA cuando está incluido
5554
clics
Famosos que no nos han dejado en 2025
3716
clics
MALEMÁTICAS CCCVIII: día desastre en los gráficos de El Economista
3831
clics
24 extraordinarios descubrimientos arqueológicos que nos asombraron en 2025
más votadas
424
La izquierda estúpida en Aragón y en España
719
El ciudadano “muy curioso” que ha descubierto cómo el hospital Gregorio Marañón compró a la misma empresa americana 4,6 millones en marcapasos en 281 contratos a dedo
545
Una vez más, el New York Times presenta el genocidio israelí en Gaza como una aplicación de la ley
381
Los hospitales de Quirón y Ribera Salud pasaron en 2024 al Gobierno de Ayuso una factura de 2.194 millones
346
El subdirector del colegio Alborada, salpicado por abusos sexuales a menores, es el alcalde del PP en Anchuelo (Madrid)
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
10
clics
La UCE pone la primera denuncia contra la autopista del Huerna por «abusar» de los conductores con sus altos peajes
La organización que lidera Dacio Alonso reclamará al Principado que imponga a la concesionaria una multa que puede superar los 100.000 euros
|
etiquetas
:
uce
,
dacio alonso
,
peaje del huerna
,
peaje
,
asturias
1
1
2
K
5
actualidad
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
1
1
2
K
5
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
mancebador
No conozco este tema por eso pregunto, ¿los peajes de las autopistas no los fija el estado?
2
K
30
#4
capitan.meneito
*
#1
mira he encotrado algo
www.transportes.gob.es/ministerio/comunicacion/sala-prensa/mar-3012202
parece que el ministerio da el visto bueno
0
K
10
#2
capitan.meneito
que siga por la AP9
0
K
10
#3
Penetrator
#0
Muro de pago.
0
K
10
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
parece que el ministerio da el visto bueno