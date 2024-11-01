·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11735
clics
Mi abuela ha visto demasiado los Juegos Olímpicos de Invierno [ENG]
9511
clics
Por qué los españoles no morimos de fentanilo y los americanos sí
11741
clics
Cómo ver documentales del ciclo reproductivo de la langosta por Internet/IPTV [Tutorial]
6432
clics
VÍDEO | La extraña reacción de Felipe González al ver un micro de TVE: "El ego herido hace mucho daño"
6654
clics
Miles de farolas cambian la luz blanca por roja. Ha ocurrido en Dinamarca y Gran Bretaña, pero España podría adoptar la medida
más votadas
943
Zaplana cumple 7 años en libertad por "enfermedad terminal"
568
Por qué los españoles no morimos de fentanilo y los americanos sí
393
Cómo es posible que más del 70% de los jóvenes chinos sean propietarios de su vivienda
380
Figaredo evita explicar por qué pidió al Congreso el voto telemático por paternidad y se fue a un mitin
490
Demandan que el Estado intervenga la venta de decenas de miles de viviendas de los fondos buitre
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
23
clics
U2 lanza por sorpresa un disco «sobre la situación del mundo y las personas que luchan por la libertad»
Tiene seis canciones de diferentes temáticas sociales y se titula 'Days of Ash'
|
etiquetas
:
u2
,
disco
,
situación del mundo
,
personas
,
lucha
,
libertad
2
1
1
K
31
actualidad
12 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
1
1
K
31
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
Ah_no_nimo
¿U2 no es la banda que lidera el señor este que sale en los papeles de epstein y que tributa en paraisos fiscales?
6
K
43
#7
DaniTC
#3
que salga en los papeles de Epstein no quiere decir qu haya realizado nada ilegal.
0
K
10
#8
luckyy
#3
Y que se hace fotos con presidentes.
0
K
9
#12
PaulDurden
#3
También aparece la universidad de La laguna, y?
Deja de soltar mierda, anda.
0
K
12
#6
MellamoMulo
#2
totalmente de acuerdo en que la música ha sido un vehículo de protesta y números@s cantantes y grupos así lo atestiguan desde Víctor Jara, Mercedes Sosa o como nombras Bruce Springsteen, pero si U2 se ha destacado en más por ser oportunista que otra cosa
2
K
35
#10
Vodker
#6
"la música ha sido un vehículo de protesta"
Eso sí.
0
K
12
#5
Vodker
#2
"La música siempre fue el germen de las protestas"
Claaaro, claro. Permíteme que
1
K
25
#1
Vodker
Ah, bueno, pues nada, pues todo arreglado.
0
K
12
#2
Connect
*
La música siempre fue el germen de las protestas. Bruce Springsteen el otro día, ahora U2, más los menos conocidos que también lo han hecho. A estos se sumarán más próximamente.
Mientras tanto Hollywood sigue defendiendo fascismo sionista. En la tònica habitual del cine...
Y los hay que no entienden nada como
#1
0
K
12
#11
The_Ignorator
Desde el Greatest Hits no han sacado nada bueno
0
K
10
#4
Juanjolo
*
Esto es spam? Un cojon me voy a comprar el disco...
0
K
6
#9
Shibuya
#4
Disfruta del momento coño. Para una noticia que no va de Ayuso o Madriz encima os quejáis.
0
K
7
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Deja de soltar mierda, anda.
Eso sí.
Claaaro, claro. Permíteme que
Mientras tanto Hollywood sigue defendiendo fascismo sionista. En la tònica habitual del cine...
Y los hay que no entienden nada como #1