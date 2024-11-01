edición general
3 meneos
23 clics
U2 lanza por sorpresa un disco «sobre la situación del mundo y las personas que luchan por la libertad»

U2 lanza por sorpresa un disco «sobre la situación del mundo y las personas que luchan por la libertad»

Tiene seis canciones de diferentes temáticas sociales y se titula 'Days of Ash'

| etiquetas: u2 , disco , situación del mundo , personas , lucha , libertad
2 1 1 K 31 actualidad
12 comentarios
2 1 1 K 31 actualidad
Comentarios destacados:    
Ah_no_nimo #3 Ah_no_nimo
¿U2 no es la banda que lidera el señor este que sale en los papeles de epstein y que tributa en paraisos fiscales?
6 K 43
DaniTC #7 DaniTC
#3 que salga en los papeles de Epstein no quiere decir qu haya realizado nada ilegal.
0 K 10
#8 luckyy
#3 Y que se hace fotos con presidentes.
0 K 9
PaulDurden #12 PaulDurden
#3 También aparece la universidad de La laguna, y?
Deja de soltar mierda, anda.
0 K 12
MellamoMulo #6 MellamoMulo
#2 totalmente de acuerdo en que la música ha sido un vehículo de protesta y números@s cantantes y grupos así lo atestiguan desde Víctor Jara, Mercedes Sosa o como nombras Bruce Springsteen, pero si U2 se ha destacado en más por ser oportunista que otra cosa
2 K 35
Vodker #10 Vodker
#6 "la música ha sido un vehículo de protesta"
Eso sí.
0 K 12
Vodker #5 Vodker
#2 "La música siempre fue el germen de las protestas"
Claaaro, claro. Permíteme que xD xD xD
1 K 25
Vodker #1 Vodker
Ah, bueno, pues nada, pues todo arreglado.
0 K 12
Connect #2 Connect *
La música siempre fue el germen de las protestas. Bruce Springsteen el otro día, ahora U2, más los menos conocidos que también lo han hecho. A estos se sumarán más próximamente.

Mientras tanto Hollywood sigue defendiendo fascismo sionista. En la tònica habitual del cine...

Y los hay que no entienden nada como #1
0 K 12
The_Ignorator #11 The_Ignorator
Desde el Greatest Hits no han sacado nada bueno :troll:
0 K 10
Juanjolo #4 Juanjolo *
Esto es spam? Un cojon me voy a comprar el disco...
0 K 6
#9 Shibuya
#4 Disfruta del momento coño. Para una noticia que no va de Ayuso o Madriz encima os quejáis.
0 K 7

menéame