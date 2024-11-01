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El txantxangorri: el ave que protege a los vascos

El txantxangorri: el ave que protege a los vascos

El txantxangorri, el diminuto petirrojo de pecho rojizo que revolotea por jardines y bosques de Euskadi, es mucho más que un ave común para la cultura vasca. Su figura está ligada a una de las leyendas más queridas del territorio. Según la tradición vasca, el pequeño pájaro adquirió su característico color rojo al intentar aliviar el sufrimiento de Jesús durante la crucifixión. Movido por la compasión, se acercó al madero para retirar con su pico parte de la corona de espinas. Al hacerlo, una gota de sangre cayó sobre su pecho, tiñéndolo para siempre.

En los últimos años, el petirrojo se ha convertido también en símbolo oficial. Bajo la iniciativa “Euskararen txantxangorria”, administraciones y entidades lo utilizan para invitar a hablar en euskera en oficinas, transportes, centros sanitarios, colegios y universidades. La idea es clara: un ave pequeña, hermosa y visible que necesita cuidado frente a lenguas más poderosas. Un recordatorio constante del País Vasco y de su idioma.

| etiquetas: leyenda , petirrojo , ave , pájaro , txantxangorri , vascos
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11 comentarios
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Comentarios destacados:    
Stieg #3 Stieg *
Ya no vivo en mi Donosti, pero cuando estoy preparando la huerta aquí en Catalunya, me acompaña siempre un txantxangorri que no me tiene miedo. Mira cómo trabajo, y cada dos por tres se arrima a comer un gusano, larva o lombriz, y vuelve a su rama a mirar lo que hago.
Hay una canción, no me acuerdo del título, que dice "soy un petirrojo" (txantxangorria naiz).


Edito: Es Hegal egiten, de Itoiz. Gracias #2
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Pertinax #1 Pertinax *
En la vida había escuchado eso del pecho rojo de los txantxangorris y su relación con la sangre de Cristo en las tradiciones vascas. Me suena a #invent reciente,

Cierto es que es un pajarito simbólico en Euskadi, pero por otras razones. No en vano es el símbolo de ETB.
2 K 35
#5 Tunguska08Chelyabinsk13
Y por cierto, ya que va de aves, "Ha sido niño ha sido niño!!! o quien sabe", las golondrinas de mi garaje ya han dejado caer las cáscaras de dos huevos eclosionados. En marcha la primera puesta del año.
1 K 23
Pertinax #11 Pertinax
#9 ¿Qué es mentira exactamente?
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capitan__nemo #6 capitan__nemo
Digo yo que habrá alguna leyenda pagana del txantxangorri (petirrojo) que despues, los adoradores de jesus se apropiaron como la mayoria de las cosas.
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Pertinax #8 Pertinax *
#6 No, no existe. Son milongas modernas. De hecho, los vascones se convirtieron al cristianismo como medio siglo antes del sur de la península, por razones obvias. Y con apasionada implicación además. Pusieron mucho de su parte para vencer al infiel. A pesar de que el considerado primer rey navarro fuese hijo de musulmana.

Pero si no existe leyenda, la inventamos.
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#9 muerola
#8 mentira y fijate que es una chorrada que da exactamente igual, pero eso es mentira
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#4 Tunguska08Chelyabinsk13 *
Habrá que menear larazón, si hace estos artículos. :popcorn:

#oyoyoy
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mund4y4 #10 mund4y4
¿Petirrojo de pecho rojizo?
Me pinchas y no sangro.
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El_pofesional #7 El_pofesional
No confundir con el txitxingorri

www.youtube.com/watch?v=lPEQAquCUr8
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menéame