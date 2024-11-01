edición general
Tusk, el PM Polaco, dice que la anexión de Groenlandia por parte de Trump podría iniciar la 3GM mientras Rusia amenaza con un holocausto nuclear[EN]

El agresivo empuje por parte de Donald Trump para anexar Groenlandia ha sido recibido con avisos de lideres de potencias nucleares de Europa y Rusia sobre un potencial conflicto nuclear, con el primer ministro polaco declarando que el evento "causaría el fin del mundo tal y como lo conocemos" mientras un aliado senior del Kremlin alerta de un posible holocausto nuclear. El escalado de la crisis ha forzado a los miembros Europeos de la OTAN a desplegar tropas en la isla del Ártico mientras temen que la disputa puede desencadenar la 3GM

#1 R2dC
No me esperaba este giro de guion. En teoría, a día de hoy (o ayer), los polacos eran el mejor aliado de los EEUU en Europa e iban a permitir construir bases gringas en su territorio. Pero parece que eso se ha acabado.

A los prepers... vamos comprando yodo?
BastardWolf #2 BastardWolf *
#1 si, y por si acaso te pilla por la calle tb compra protector solar factor 1.000.000 y unas gafas de sol polarizada
#3 R2dC
#2 En la calle? No creo...  media
BastardWolf #6 BastardWolf
#3 hay todo un mundo ahi afuera, disfrútalo mientras puedas que ya tendras tiempo a estar encerrado durante el invierno nuclear
#8 R2dC
#6 Con la lista de "pendientes" de steam, no hay tiempo para salir a la calle xD
pitercio #5 pitercio *
A ver, es que este hijoputa dice que se quiere follar a la moza, quiera o no quiera ella, pagando o a la fuerza. Lo normal sería que hubiera ido ya la familia a meterle dos hostias.
Pacman #4 Pacman
Algo no nos están contando
:tinfoil:
ContinuumST #7 ContinuumST
#4 ¿Por qué tengo la misma sensación? Hmmm...
