Tusk, el PM Polaco, dice que la anexión de Groenlandia por parte de Trump podría iniciar la 3GM mientras Rusia amenaza con un holocausto nuclear[EN]

El agresivo empuje por parte de Donald Trump para anexar Groenlandia ha sido recibido con avisos de lideres de potencias nucleares de Europa y Rusia sobre un potencial conflicto nuclear, con el primer ministro polaco declarando que el evento "causaría el fin del mundo tal y como lo conocemos" mientras un aliado senior del Kremlin alerta de un posible holocausto nuclear. El escalado de la crisis ha forzado a los miembros Europeos de la OTAN a desplegar tropas en la isla del Ártico mientras temen que la disputa puede desencadenar la 3GM