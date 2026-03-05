Turquía vigila de cerca al grupo kurdo de Irán que Estados Unidos quiere armar

Ante informes sobre los planes de Estados Unidos de armar al grupo militar kurdo iraní PJAK para un posible levantamiento en Irán, Turquía ha declarado que vigila de cerca a este grupo, considerado terrorista según ha declarado hoy Ankara:"las actividades de los grupos que promueven el separatismo étnico no solo amenazan la seguridad de Irán, sino que también afectan la paz y la estabilidad general de la región".Turquía, miembro de la OTAN, lleva negociando con el PKK de Irak y también se apoya la integración kurda en el nuevo gobierno de Siria