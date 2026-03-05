edición general
Turquía vigila de cerca al grupo kurdo de Irán que Estados Unidos quiere armar

Ante informes sobre los planes de Estados Unidos de armar al grupo militar kurdo iraní PJAK para un posible levantamiento en Irán, Turquía ha declarado que vigila de cerca a este grupo, considerado terrorista según ha declarado hoy Ankara:"las actividades de los grupos que promueven el separatismo étnico no solo amenazan la seguridad de Irán, sino que también afectan la paz y la estabilidad general de la región".Turquía, miembro de la OTAN, lleva negociando con el PKK de Irak y también se apoya la integración kurda en el nuevo gobierno de Siria

#3 Pingocho *
Solo Trump y sus imbéciles asesores creen que la dinámica en Medio Oriente es bipolar (pro-EEUU/Israel vs pro-Irán). Hay un gigantesco entramado de alianzas, odios, desconfianza y traiciones entre todos los pueblos de Medio Oriente. Sólo falta una pequeña chispa para que todo se encienda y entren en guerra diversas facciones de forma totalmente imprevisible.
0 K 10
SantanaS #4 SantanaS
Esto de armar grupos militares lo he visto yo ya y no acaba bien
0 K 8
oceanon3d #1 oceanon3d *
Que podría salir mal con esta gente en la Casa Blanca ... nadie al volante.
0 K 8
eltxoa #2 eltxoa
#1 Están en un follón terrible. Y pecan de falta de talento para salir de la que se han metido. Así que patadon para adelante.
0 K 9

