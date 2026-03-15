Turquía advierte contra la implicación de los kurdos de Irán en la guerra de Oriente Medio [ENG]

Mientras continúa la guerra en Oriente Medio, varias agencias de noticias internacionales informaron de conversaciones entre funcionarios estadounidenses y grupos armados kurdos iraníes. Con el fin de calmar las preocupaciones de Turquía, el presidente Donald Trump descartó el pasado fin de semana tal medida. El ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, acogió con satisfacción las garantías de Washington, pero advirtió de que la amenaza seguía presente. «Las intenciones de Israel en este asunto no son ningún secreto»...