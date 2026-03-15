edición general
7 meneos
6 clics
Turquía advierte contra la implicación de los kurdos de Irán en la guerra de Oriente Medio [ENG]

Turquía advierte contra la implicación de los kurdos de Irán en la guerra de Oriente Medio [ENG]

Mientras continúa la guerra en Oriente Medio, varias agencias de noticias internacionales informaron de conversaciones entre funcionarios estadounidenses y grupos armados kurdos iraníes. Con el fin de calmar las preocupaciones de Turquía, el presidente Donald Trump descartó el pasado fin de semana tal medida. El ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, acogió con satisfacción las garantías de Washington, pero advirtió de que la amenaza seguía presente. «Las intenciones de Israel en este asunto no son ningún secreto»...

| etiquetas: kurdos , turquía , irán , eeuu , israel , guerra
5 2 0 K 64 actualidad
3 comentarios
5 2 0 K 64 actualidad
JuanCarVen #2 JuanCarVen
Si cae Irán el siguiente en la lista como potencia en la zona a competir con Israel son ellos
0 K 12
Herumel #3 Herumel
#2 Por eso al armar Israel a los Kurdos y utilizarlos como carne de cañón en Iran es matar dos pájaros de un tiro, les hace daño vía los kurdos a Iran y a Turquia. Esto es más viejo que el hilo negro, balcanizar al enemigo.
1 K 24
antesdarle #1 antesdarle
No sé si los kurdos están por la labor. Pero Turquía no se pierde ni una.
0 K 10

menéame