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Turista alemana recibe 1.000 euros tras quedarse sin tumbonas en un hotel griego (ING)
Un tribunal de Hannover dictaminó que un hombre tiene derecho a una indemnización después de que él y su familia tuvieran que tumbarse sobre hormigón.
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#2
jorgeesc
Alemán tiene que ser...
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#1
Elbaronrojo
*
Eso les pasa por no estar en forma y sobre todo por no madrugar para pillar sitio.
www.youtube.com/shorts/L58CRlxfnrQ
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