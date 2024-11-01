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Turista alemana recibe 1.000 euros tras quedarse sin tumbonas en un hotel griego (ING)

Turista alemana recibe 1.000 euros tras quedarse sin tumbonas en un hotel griego (ING)

Un tribunal de Hannover dictaminó que un hombre tiene derecho a una indemnización después de que él y su familia tuvieran que tumbarse sobre hormigón.

| etiquetas: alemania , grecia , turismo
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2 comentarios
3 1 0 K 51 actualidad
#2 jorgeesc
Alemán tiene que ser...
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Elbaronrojo #1 Elbaronrojo *
Eso les pasa por no estar en forma y sobre todo por no madrugar para pillar sitio.

www.youtube.com/shorts/L58CRlxfnrQ
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menéame