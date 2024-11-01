El túnel del Estrecho acelera su cuenta atrás con nuevas inversiones y un ambicioso plan técnico que mira a 2035

El encargo más relevante lo lidera la empresa pública Ineco, que trabaja en la actualización del anteproyecto del túnel, prevista para agosto de 2026. Uno de los hitos más inmediatos será la campaña de investigación marina prevista antes del verano. Un equipo multidisciplinar liderado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas analizará el fondo marino del Estrecho. El objetivo es estudiar en detalle el umbral de Camarinal, una zona submarina crítica por su complejidad geológica y considerada el mayor reto técnico del proyecto.
| etiquetas: túnel del estrecho , ineco
Ojo con las infraestructuras críticas
Lo indicado en el mapa ya son 50 kilómetros bajo agua.
Seguramente habrán avanzado mucho las tecnologías de tunelización en estos casi 40 años, pero con lo que se tarda en estudios previos y demás ¿2035? harto complicado lo veo, más aún cuando obras de tren en superficie van para mucho más lejos y ya se supone que el proyecto ha empezado a correr.
Y ahora, con una crisis bestial en ciernes, con las infraestructuras críticas en el punto de mira de guerras y atentados, con las relaciones con Marruecos tocadas, con el cambio climático que nos forzará a decrecer... resulta que lo vuelven a poner sobre la mesa.
Esto sí es para flipar, y no el Trump hecho un Cristo.