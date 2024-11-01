El túnel del Estrecho acelera su cuenta atrás con nuevas inversiones y un ambicioso plan técnico que mira a 2035

El encargo más relevante lo lidera la empresa pública Ineco, que trabaja en la actualización del anteproyecto del túnel, prevista para agosto de 2026. Uno de los hitos más inmediatos será la campaña de investigación marina prevista antes del verano. Un equipo multidisciplinar liderado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas analizará el fondo marino del Estrecho. El objetivo es estudiar en detalle el umbral de Camarinal, una zona submarina crítica por su complejidad geológica y considerada el mayor reto técnico del proyecto.