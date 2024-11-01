edición general
Tulsi Gabbard, directora de Inteligencia Nacional de EEUU, advirtió en 2019 de que una intervención en Venezuela sería «desastrosa» [ENG]

Tulsi Gabbard, la directora de Inteligencia Nacional, advirtió en 2019 de que Estados Unidos debía “mantenerse al margen de Venezuela”, pese a que actualmente forma parte de una administración que capturó al presidente del país sudamericano. Las declaraciones de Gabbard, que hizo durante el primer mandato de Trump, resurgieron poco después de que las fuerzas estadounidenses pusieran bajo custodia al presidente venezolano, Nicolás Maduro, el 3 de enero.

#1 Grahml
Donde dije Diego...

«El presidente Trump prometió al pueblo estadounidense que aseguraría nuestras fronteras y haría frente al narcoterrorismo, a los peligrosos cárteles de la droga y a los traficantes. Mi reconocimiento a nuestros hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas y a los agentes de inteligencia por la ejecución impecable de la orden del presidente Trump para cumplir su promesa mediante la Operación Resolución Absoluta.»

x.com/i/status/2008643620686229736

Es por el narcoterrorismo, no por el petróleo, no.

x.com/i/status/2008643620686229736


Es por el narcoterrorismo, no por el petróleo, no.
1 K 40
sleep_timer #2 sleep_timer
Pero es que Trump es un puto elefante en una cacharrería asesorado por un hipopótamo y un dragon de komodo.
2 K 37
themarquesito #3 themarquesito
Ahora Tulsi Gabbard dirá que invadir Venezuela es una idea brillante y necesaria.
1 K 35
#4 guillersk
No os hagáis pajas, la intervención ser refiere a una invasión, cosa que efectivamente, sería una balasera chunga.


Pero los americanos han sido listos, descabezan al enemigo ( 0 bajas propias) y amenazan con ir en serio la próxima.


¿ Que militar se va a enfrentar a la maquina de guerra USA después de lo de caracas? Ninguno
0 K 10

