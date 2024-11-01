Tulsi Gabbard, directora de Inteligencia Nacional de EEUU, advirtió en 2019 de que una intervención en Venezuela sería «desastrosa» [ENG]

Tulsi Gabbard, la directora de Inteligencia Nacional, advirtió en 2019 de que Estados Unidos debía “mantenerse al margen de Venezuela”, pese a que actualmente forma parte de una administración que capturó al presidente del país sudamericano. Las declaraciones de Gabbard, que hizo durante el primer mandato de Trump, resurgieron poco después de que las fuerzas estadounidenses pusieran bajo custodia al presidente venezolano, Nicolás Maduro, el 3 de enero.
| etiquetas: tulsi , gabbard , venezuela
«El presidente Trump prometió al pueblo estadounidense que aseguraría nuestras fronteras y haría frente al narcoterrorismo, a los peligrosos cárteles de la droga y a los traficantes. Mi reconocimiento a nuestros hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas y a los agentes de inteligencia por la ejecución impecable de la orden del presidente Trump para cumplir su promesa mediante la Operación Resolución Absoluta.»
x.com/i/status/2008643620686229736
Es por el narcoterrorismo, no por el petróleo, no.
Pero los americanos han sido listos, descabezan al enemigo ( 0 bajas propias) y amenazan con ir en serio la próxima.
¿ Que militar se va a enfrentar a la maquina de guerra USA después de lo de caracas? Ninguno