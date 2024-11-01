Tulsi Gabbard, directora de Inteligencia Nacional de EEUU, advirtió en 2019 de que una intervención en Venezuela sería «desastrosa» [ENG]

Tulsi Gabbard, la directora de Inteligencia Nacional, advirtió en 2019 de que Estados Unidos debía “mantenerse al margen de Venezuela”, pese a que actualmente forma parte de una administración que capturó al presidente del país sudamericano. Las declaraciones de Gabbard, que hizo durante el primer mandato de Trump, resurgieron poco después de que las fuerzas estadounidenses pusieran bajo custodia al presidente venezolano, Nicolás Maduro, el 3 de enero.