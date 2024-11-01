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Tucker Carlson se disculpa por su papel en la elección de Trump: "me atormentará durante mucho tiempo" [EN]

Tucker Carlson se disculpa por su papel en la elección de Trump: "me atormentará durante mucho tiempo" [EN]  

“Tú, yo y todos los demás que lo apoyamos, tú escribiste discursos para él, yo hice campaña por él, quiero decir, estamos implicados”, le dijo a su hermano, expresando su arrepentimiento. “No basta con decir: 'he cambiado de opinión'. O como: 'Oh, esto es malo, me retiro', tú, yo y millones de personas como nosotros somos la razón por la que esto está sucediendo". “Así que creo que es un momento para lidiar con nuestra propia conciencia". Ambos cuestionaron la lealtad del presidente hacia cualquier persona que no fueran sus donantes más ricos.

| etiquetas: tucker carlson , donald trump , arrepentimiento , apoyo , disculpas
6 0 0 K 110 Trump
5 comentarios
6 0 0 K 110 Trump
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
El leopardo comecaras que apoye sin dudar y poniendo todo mi poder mediático acaba de comerme la cara
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WcPC #5 WcPC
#1 Lo he dicho un par de veces...
Carlson es otro "Leopardo comecaras" y más peligroso porque tiene solo 56 años y porque es más listo que Trump.
No me extrañaría que se intentara presentar a las elecciones.
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MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
Y que luego haya tanto imbécil soltando el "si no votan lo que quieres, la gente vota mal" cuando hay tantos que reconocen haberse equivocado. A ver si va a resultar que los que votan mal porque son engañados votan lo que sí quiere esta gentuza y les da igual que haya gente engañada con tal de que ganen los suyos, aunque sea jodiendo a la mayoría.
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ipanies #3 ipanies
Al final la guerra civil va a ser entre la extrema derecha usana y su gobierno de extrema derecha... Increíble oigan!!!!!
Y está si que la veo muy posible...
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#4 arreglenenlacemagico
tucker carlson el nuevo "periodista" integro de meneame
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menéame