Tucker Carlson se disculpa por su papel en la elección de Trump: "me atormentará durante mucho tiempo" [EN]  

“Tú, yo y todos los demás que lo apoyamos, tú escribiste discursos para él, yo hice campaña por él, quiero decir, estamos implicados”, le dijo a su hermano, expresando su arrepentimiento. “No basta con decir: 'he cambiado de opinión'. O como: 'Oh, esto es malo, me retiro', tú, yo y millones de personas como nosotros somos la razón por la que esto está sucediendo". “Así que creo que es un momento para lidiar con nuestra propia conciencia". Ambos cuestionaron la lealtad del presidente hacia cualquier persona que no fueran sus donantes más ricos.