¿Tu TV te está espiando? Texas demanda a fabricantes de televisores por vigilar a usuario

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, presentó una demanda contra cinco grandes fabricantes de televisores, a quienes acusa de recopilar de forma encubierta información personal de los usuarios, incluyendo lo que ven desde la comodidad de su hogar, sin su conocimiento ni consentimiento. Las empresas señaladas son Sony, Samsung, LG, así como Hisense y TCL. De acuerdo con la acusación, los televisores inteligentes de estas marcas utilizan una tecnología conocida como Reconocimiento Automático de Contenido (ACR).
