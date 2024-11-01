edición general
¿Tu TV te está espiando? Texas demanda a fabricantes de televisores por vigilar a usuario

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, presentó una demanda contra cinco grandes fabricantes de televisores, a quienes acusa de recopilar de forma encubierta información personal de los usuarios, incluyendo lo que ven desde la comodidad de su hogar, sin su conocimiento ni consentimiento. Las empresas señaladas son Sony, Samsung, LG, así como Hisense y TCL. De acuerdo con la acusación, los televisores inteligentes de estas marcas utilizan una tecnología conocida como Reconocimiento Automático de Contenido (ACR).

#2 LunaTiko
Lo que pasa que como no son empresas norteamericanas, no gusta. Si fueran empresas usanas, en breves te piden muestra de ADN para ver la TV, y se quejarán de que Europa tienes leyes prohibitivas.
Asimismov #4 Asimismov
#3 yo cuando apago la tele, desconecto Alexa, el módem de Movistar y el hub de red que está todo conectado a una misma regleta. No sé si sirve de algo, pero me gustaría.
ipanies #1 ipanies
Quién lo iba a imaginar?!?!?!
Bourée #3 Bourée
#1 Mi TV Xiaomi con Google TV o Android TV (no estoy seguro) cada noche a las 05:00 se dedica a hacer "algo" durante uno o dos minutos, lo sé porque tengo conectadas unas luces LED a la toma USB y se encienden.
