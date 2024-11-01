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Tu nevera tiene un compartimento diseñado para los huevos en la puerta. Es el peor lugar posible para guardarlos

Tu nevera tiene un compartimento diseñado para los huevos en la puerta. Es el peor lugar posible para guardarlos

Las autoridades sanitarias apuntan a dos estrategias para una mejor conservación, siendo la primera de ellas meterlos directamente en las baldas interiores, preferentemente en las inferiores o medias, y la segunda por conservarlos en el envase original, puesto que el cartón no solo los protege de posibles golpes, sino que actúa como una barrera crucial contra la pérdida de humedad.

| etiquetas: nevera , compartimento , huevos , puerta , peor , lugar , posible
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11 comentarios
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Comentarios destacados:    
ombresaco #1 ombresaco
Cada poco tiempo, la misma noticia... y la gente, sin hacerle caso a la teoria, y sin ponerse mala
1 K 31
Cehona #4 Cehona
#1 Sigo sin saber si la luz se apaga al cerrar la nevera.
Es una luz Schrödinger.
0 K 12
ombresaco #10 ombresaco
#2 porque te quedas fuera, si te quedaras dentro, te ahorrarías dolores y ayudarías a #4 a resolver su duda
1 K 24
mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
Pues sí.

Duele un montón cuando cierras la puerta.
6 K 82
cosmonauta #3 cosmonauta
Los huevos pueden estar fuera de la nevera.
2 K 46
UnoYDos #7 UnoYDos *
#3 Correcto, mientras que no haya cambios de temperatura grandes no hay riesgo de tenerlos fuera. De todas formas no se hasta que punto te puedes poner malo por tenerlos en la puerta. Los 10 segundos que esta tu frigorifico abierto, no le da tiempo al huevo a reducir ni medio grado de temperatura. Es mucho mas peligroso meter algo a enfriar en el frigo teniendo huevos, que tenerlos en la puerta. Y tampoco te pondras malo por esto.
1 K 27
salteado3 #11 salteado3
#7 El problema de los huevos es que acumulen humedad en la cascada por un cambio de temperatura (como cuando sacas una botella de agua fría) y gracias a esta humedad proliferen bacterias.

Creo que el periodista ha entendido mal para qué sirve el cartón, no es para evitar perdida de la indeseable humedad, es precisamente para que la humedad se quede en el cartón y no en la cáscara del huevo.

Como curiosidad en España los huevos los venden no refrigerados pero una vez los metes en la nevera ya no es recomendable sacarlos por lo de la condensación de humedad en la cáscara.

En otros países los venden refrigerados innecesariamente y de camino a casa pueden recoger humedad.
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nopolar #5 nopolar
Yo descubrí hace poco que las zanahorias en la nevera, si no las sacas de su bolsa, duran una eternidad. Y toda la vida viéndolas ponerse pochas en el cajón de la fruta sueltas.
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TikisMikiss #6 TikisMikiss
#5 En mi caso es al revés. Si las dejo en la bolsa se ponen malas en 0 coma.
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#8 jaramero
#6 yo igual, se forma humedad y empiezan a ponerse negras
2 K 36
#9 Tecar *
"Los organismos regulatorios de Estados Unidos son bastante claros..."
Estos del mundotoday dan en el clavo siempre.
:troll:
1 K 27

menéame