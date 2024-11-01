Tu nevera tiene un compartimento diseñado para los huevos en la puerta. Es el peor lugar posible para guardarlos

Las autoridades sanitarias apuntan a dos estrategias para una mejor conservación, siendo la primera de ellas meterlos directamente en las baldas interiores, preferentemente en las inferiores o medias, y la segunda por conservarlos en el envase original, puesto que el cartón no solo los protege de posibles golpes, sino que actúa como una barrera crucial contra la pérdida de humedad.
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Es una luz Schrödinger.
Duele un montón cuando cierras la puerta.
Creo que el periodista ha entendido mal para qué sirve el cartón, no es para evitar perdida de la indeseable humedad, es precisamente para que la humedad se quede en el cartón y no en la cáscara del huevo.
Como curiosidad en España los huevos los venden no refrigerados pero una vez los metes en la nevera ya no es recomendable sacarlos por lo de la condensación de humedad en la cáscara.
En otros países los venden refrigerados innecesariamente y de camino a casa pueden recoger humedad.
Estos del mundotoday dan en el clavo siempre.