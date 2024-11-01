Tu impresora te ha estado 'delatando' durante 40 años: cada documento lleva una marca invisible que puede rastrearte

Atento porque ese documento que acabas de imprimir esconde un gran secreto oculto durante muchos años. Tu impresora firma cada página que imprimes con un rastro invisible. Durante los últimos 40 años, prácticamente todas las impresoras láser a color del mundo han estado haciendo algo a tus espaldas: marcar cada una de tus páginas con un código secreto. Tu impresora deja una huella digital que permite rastrear el documento directamente hasta el número de serie de tu máquina y el salón de tu casa.