Tu impresora te ha estado 'delatando' durante 40 años: cada documento lleva una marca invisible que puede rastrearte

Atento porque ese documento que acabas de imprimir esconde un gran secreto oculto durante muchos años. Tu impresora firma cada página que imprimes con un rastro invisible. Durante los últimos 40 años, prácticamente todas las impresoras láser a color del mundo han estado haciendo algo a tus espaldas: marcar cada una de tus páginas con un código secreto. Tu impresora deja una huella digital que permite rastrear el documento directamente hasta el número de serie de tu máquina y el salón de tu casa.

Pertinax #1 Pertinax *
Esto es algo de dominio público desde... ¿los 80? :palm:
Catapulta #4 Catapulta
#1 Lo es, pero se me olvida xD Lo mismo pasa con las cámaras de foto y los móviles.
aPedirAlMetro #5 aPedirAlMetro *
#1 Desde 2004

"The public first became aware of the tracking scheme in October 2004, when Dutch authorities used it to track counterfeiters who had used a Canon color laser printer.[4] In November 2004, PC World reported the machine identification code had been used for decades in some printers, allowing law enforcement to identify and track counterfeiters"
en.wikipedia.org/wiki/Printer_tracking_dots
placeres #6 placeres
#1 Que sea de dominio publico no significa que TODO el mundo lo conozca como dicen en XKCD
xkcd.com/1053/
Remember the Lucky 10,000 rule: there's always someone learning this for the first time today
Gry #7 Gry
#1 Cierto, lo que jamás he leído es que se haya resuelto nunca un crimen gracias a ello. En teoría es para evitar falsificación de moneda, pero no parece que lo evite tampoco. xD
Atusateelpelo #12 Atusateelpelo
#7 Eso es que has visto poco CSI...{0x1f61b}
pitercio #2 pitercio
Nunca he tenido esa impresión.
#3 Carapedo
#2 Pues la noticia es impresionante.
Robus #11 Robus
#3 #2 me habeis recordado un “chiste” de los 90:

si quereis ver una cola de impresión… mirad la cola de un servidor. ;)
#8 Onaj
El último documento que imprimí creo que fue en 2002.
johel #15 johel
Eso es tan secreto como el contador de copias que llevan integrado.
#9 Zamarro
Nunca fue un secreto.
Tampoco es un secreto que no se pueden escanear billetes de curso legal, los scaners los detectan y modifican o sale el escaneo en negro.
Eso lo sabe hasta un funcionario de ayuntamiento con 40 años de poltrona.
sorrillo #10 sorrillo *
#9 Claro que fue un secreto, es algo que no aparecía en el manual de uso del equipo y no se informaba al cliente. Y la marca que se hace es invisible deliberadamente.

Claro que fue un secreto.

Un secreto que se descubrió cuando ya hacía unos 25 años que existía. Un secreto que aún hay gente que sigue sin conocer.
diego_elbio #13 diego_elbio
Yo estoy usando una impresora que levante del contenedor para reciclaje, tenia mal el cilindro de impresión que lo cambie y me funciona perfecto;¿¿me podrian rastrear igual??. No tengo idea quien fue su dueño.
diego_elbio #14 diego_elbio
Yo estoy usando una impresora que levante del contenedor para reciclaje, tenia mal el cilindro de impresión que lo cambie y me funciona perfecto;¿¿me podrian rastrear igual??. No tengo idea quien fue su dueño.
Me respondo a mi mismo, siii, la tengo puesta en mi red que esta conectada a internet asi que ella misma ya debe haber enviado su numero de serie a HP que la registro junto a mi IP..
