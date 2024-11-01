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¿Tu barrio cumple la regla 3-30-300?

¿Tu barrio cumple la regla 3-30-300?

El psiquiatra José Luis Marín explica que este aspecto repercute directamente en la salud mental de la población

| etiquetas: barrios , árboles , parques , salud mental
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6 comentarios
3 0 0 K 44 actualidad
flyingclown #2 flyingclown
Consiste en lo siguiente: "Desde el balcón de tu casa, desde tu salón o dormitorio, tienes que ver al menos tres árboles. El 30% de tu barrio tiene que ser una zona verde, es decir, tiene que estar arbolado, una zona verde, y tienes que estar a menos de 300 metros de un gran parque"
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#1 encurtido
Me parece el típico estudio que confunde correlación con causalidad.
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Enésimo_strike #3 Enésimo_strike
Una regla que no se da en ninguna ciudad de España.
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#6 vGeeSiz
yo he visto eso, pero en los Sims y en Sim City
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Andreham #4 Andreham
No creo que exista un lugar en España con un 30% de zona verde en lo que es un "barrio".

Lo de los 300 metros también es complicado, pero menos.

Lo de los árboles... ¿cuentan palmeras? ¿Y arbustos? :troll:
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reivaj01 #5 reivaj01
#4 Mi barrio (Valdebernardo en Madrid) creo que lo cumple.
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