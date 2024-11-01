·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
13533
clics
¿Es esta la operación mejor sincronizada de 2026?
8891
clics
Estudios revelan el vínculo entre la música y la inteligencia: estos son los géneros asociados a menor rendimiento cognitivo
5711
clics
El fin de la programación como la conocemos
4714
clics
Habla por primera vez Noelia, la joven parapléjica que luchó contra su padre para poder recibir la eutanasia: “Me quedan 4 días porque el 26 me la hacen”
4594
clics
La web más antigua que sigue en funcionamiento
más votadas
578
Irán exime a España del peaje en el Estrecho de Ormuz y permite el paso libre de sus buques y petroleros
561
La Casa Blanca es cuestionada por grandes apuestas hechas minutos antes del importante movimiento militar de Trump [ENG]
428
Despedido por no superar el periodo de prueba… tras 16 años en el mismo puesto
409
Vox pagó a la TV de Ariza en secreto programas a medida sobre "islamización" e "inseguridad"
411
Denuncian que el Ayuntamiento de La Adrada miente con la fecha de construcción del chalet del juez Peinado
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
161
clics
¿Tu barrio cumple la regla 3-30-300?
El psiquiatra José Luis Marín explica que este aspecto repercute directamente en la salud mental de la población
|
etiquetas
:
barrios
,
árboles
,
parques
,
salud mental
3
0
0
K
44
actualidad
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
0
0
K
44
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
flyingclown
Consiste en lo siguiente: "Desde el balcón de tu casa, desde tu salón o dormitorio, tienes que ver al menos tres árboles. El 30% de tu barrio tiene que ser una zona verde, es decir, tiene que estar arbolado, una zona verde, y tienes que estar a menos de 300 metros de un gran parque"
3
K
40
#1
encurtido
Me parece el típico estudio que confunde correlación con causalidad.
2
K
29
#3
Enésimo_strike
Una regla que no se da en ninguna ciudad de España.
1
K
20
#6
vGeeSiz
yo he visto eso, pero en los Sims y en Sim City
0
K
10
#4
Andreham
No creo que exista un lugar en España con un 30% de zona verde en lo que es un "barrio".
Lo de los 300 metros también es complicado, pero menos.
Lo de los árboles... ¿cuentan palmeras? ¿Y arbustos?
0
K
8
#5
reivaj01
#4
Mi barrio (Valdebernardo en Madrid) creo que lo cumple.
0
K
10
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Lo de los 300 metros también es complicado, pero menos.
Lo de los árboles... ¿cuentan palmeras? ¿Y arbustos?