El Tribunal Supremo anula la orden por la que la Diputación de Sevilla retiró la medalla al exministro franquista Utrera Molina

El Tribunal Supremo (TS) ha ratificado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por la que se declaraba nula la resolución de la Diputación de Sevilla que retiró en 2016 la Medalla de Oro de la Provincia al exministro franquista José Utrera Molina en 1969, por lo que queda anulada esta orden.