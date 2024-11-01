edición general
El Tribunal Supremo anula la orden por la que la Diputación de Sevilla retiró la medalla al exministro franquista Utrera Molina

El Tribunal Supremo (TS) ha ratificado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por la que se declaraba nula la resolución de la Diputación de Sevilla que retiró en 2016 la Medalla de Oro de la Provincia al exministro franquista José Utrera Molina en 1969, por lo que queda anulada esta orden.

fofito #1 fofito
"En la sentencia, el Supremo establece que resulta "inadmisible" el recurso de casación presentado por la Diputación porque "da por probado lo que en la sentencia se declara expresamente como no acreditado", que es que la Medalla de Oro le fue concedida por las funciones que desempeñó como Gobernador Civil y por su participación activa en el régimen franquista.

Preceptos estos que, según resume el Supremo, no quedan acreditados en el texto que acompañó a la concesión…   » ver todo el comentario
#4 Nusku *
Recordemos que este fue el GHDP que ratificó la sentencia a Salvador Antich (Argentina pidió su extradición años después pero el gobierno de M.Rajoy se negó), que fue un firme defensor del franquismo hasta su últimos días y totalmente contrario a la "transición".
riz #5 riz
#4 ¿Uno de esos que se acostó franquista y se despertó demócrata? No puede ser o_o o_o
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
Como cantan las sentencias del supremo y su total protección al facherio y nazismo.
riz #3 riz
El que pueda hacer que haga..
