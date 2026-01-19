edición general
4 meneos
11 clics
Trump, el troll que ha convertido Estados Unidos en una 'clictadura'

Trump, el troll que ha convertido Estados Unidos en una 'clictadura'

El despliegue del Ejército en ciudades santuario, las amenazas bélicas a aliados de la OTAN y la criminalización de la disidencia evidencian que Estados Unidos ha cruzado el umbral hacia una realidad política iliberal. Este drástico descenso al autoritarismo está siendo narrado en directo a golpe de memes irónicos y provocadores. Como vaticinó el ultraderechista convicto Steve Bannon, "inundar la zona con mierda" ha servido al trumpismo para distraer, confundir, humillar y, en definitiva, paralizar a la oposición.

| etiquetas: trump , troll , eeuu
3 1 0 K 45 actualidad
3 comentarios
3 1 0 K 45 actualidad
karakol #3 karakol
Más allá del idiota naranja, sus voceros, sus lameculos y sus cosas, echo muy de menos una declaración solemne, seria o como queráis llamarla, del Partido Demócrata tranquilizando a sus socios y aliados europeos y a todo el mundo.

Algo así como, dejad que el Trumpo haga lo que quiera hacer, por ejemplo, anexionarse Groenlandia, que cuando volvamos a la presidencia vamos a revertir todos los desastres que ha causado este pedófilo y volveremos al status quo previo a su Segunda Venida.

O no. Igual están de acuerdo con todo este sinsentido, aunque se estén dando golpes en el pecho, y entonces sí que sería para cortar definitivamente cualquier lazo con ese shithole country.
0 K 20
johel #2 johel *
Propaganda siguiendo el manual de Joseph Goebbels al 200%, lo normal para un supremacista.
Ya se lo advertia el departamento de guerra a sus ciudadanos en 1943 www.youtube.com/watch?v=vGAqYNFQdZ4 . Lo que nadie esperaba es que hasta los judios aspirasen a optimizar el manual nazi.
1 K 17

menéame