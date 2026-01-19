Trump, el troll que ha convertido Estados Unidos en una 'clictadura'

El despliegue del Ejército en ciudades santuario, las amenazas bélicas a aliados de la OTAN y la criminalización de la disidencia evidencian que Estados Unidos ha cruzado el umbral hacia una realidad política iliberal. Este drástico descenso al autoritarismo está siendo narrado en directo a golpe de memes irónicos y provocadores. Como vaticinó el ultraderechista convicto Steve Bannon, "inundar la zona con mierda" ha servido al trumpismo para distraer, confundir, humillar y, en definitiva, paralizar a la oposición.
etiquetas: trump , troll , eeuu
Algo así como, dejad que el Trumpo haga lo que quiera hacer, por ejemplo, anexionarse Groenlandia, que cuando volvamos a la presidencia vamos a revertir todos los desastres que ha causado este pedófilo y volveremos al status quo previo a su Segunda Venida.
O no. Igual están de acuerdo con todo este sinsentido, aunque se estén dando golpes en el pecho, y entonces sí que sería para cortar definitivamente cualquier lazo con ese shithole country.
Ya se lo advertia el departamento de guerra a sus ciudadanos en 1943 www.youtube.com/watch?v=vGAqYNFQdZ4 . Lo que nadie esperaba es que hasta los judios aspirasen a optimizar el manual nazi.