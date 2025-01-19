·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8067
clics
MALEMÁTICAS CCXCI: el repelente niño Vicente de VOX está suspenso en matemáticas
5561
clics
Así no se pone el lacito
4077
clics
El Ártico se está volviendo naranja: podría desencadenar un efecto dominó devastador antes de lo esperado
5116
clics
Apps imprescindibles de software libre para Android: potencia tu privacidad y seguridad
5183
clics
Millones de personas usaron Windows XP gratis con la mítica clave "FCKGW-RHQQ2-YXRKT...". Han desvelado su origen
más votadas
626
Recibe el diagnóstico de cáncer cérvix un año después de la citología, en Jerez: "Se podría haber evitado y ya no hay cura"
519
Israel se inventó el entramado de túneles de Hamás para justificar sus ataques: usaron paquetes de imágenes de Internet
437
La historia del juez Acayro: una polémica condena por prevaricación acaba con su carrera tras 20 sumarios contra la corrupción
332
Las intolerables frases del juez Peinado como profesor: “Empiezas poniéndote el velo y acabas colocando bombas”
372
Entrevisto a Guillermo Fesser: "EEUU ya es una dictadura de facto"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
11
meneos
68
clics
Trump toma la decisión más peligrosa hasta el momento. Lo nunca visto. [ENG]
Trump dice literalmente en rueda de prensa: "Hemos quitado la libertad de expresión."
|
etiquetas
:
trump
,
libertad de expresión
,
fascismo
,
bulos
,
eeuu
,
extremaderecha
9
2
3
K
101
actualidad
9 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
9
2
3
K
101
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
calde
*
La extrema derecha es Fascismo. A alguien le sorprende?
Y no es sólo prohibir quemar banderas:
- Ejército personal con el ICE
- Criba de funcionarios demócratas
- Detenciones ilegales de extranjeros (según raza)
- Mujeres en un papel totalmente secundario
- Eliminación de protecciones sociales
- Amenazas como herramienta negociadora
- Acoso a jueces que vayan en contra de sus decisiones
- Asesinatos en masa en el extranjero (Gaza, Venezuela, ...)
- Imposición de gobiernos fascistas en otros países (Ej más claro: Argentina)
7
K
100
#4
calde
#1
Y recordemos quiénes le siguen y apoyan desde España: Ayuso y Abascal.
Importante recordarlo para cuando lleguen las siguientes elecciones y nos hablen de patriotismo y libertades.
1
K
28
#7
Findeton
*
#1
- Sobre la "imposición" de gobiernos fascistas, el gobierno de Argentina no es fascista y además llegó al poder con un 56% del voto, no de forma impuesta.
- Lo de criba de funcionarios demócratas es falso, está reduciendo departamentos, no despidiendo a los funcionarios que voten demócrata.
- Sobre Gaza, él es uno de los que ha conseguido la paz.
- En cuanto al papel de la mujer, tiene muchos altos funcionarios que son mujeres, más que Biden de hecho.
En fin, todo lo que dices son mentiras.
2
K
-3
#8
Nusku
#7
www.articulo14.es/internacional/solo-el-30-de-los-cargos-del-gabinete-
www.elespanol.com/mundo/america/eeuu/20250711/departamento-eeuu-despid
0
K
9
#9
rogerius
#7
Necesitas gafas nuevas. Las que llevas ya no te funcionan.
0
K
18
#3
Alcalino
Ya podemos decir que es una dictadura?
1
K
23
#6
BoosterFelix
¿Qué decisión? Trump ya no puede tomar ninguna decisión. El gobierno está apagado.
0
K
9
#2
tetepepe
Tampoco hacía falta que lo dijera.
0
K
7
#5
calde
#2
Sí que hace falta, porque muchos o no lo ven, o no lo quieren reconocer (léase ayuso o Abascal). Así ya no hay discusión.
0
K
10
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Y no es sólo prohibir quemar banderas:
- Ejército personal con el ICE
- Criba de funcionarios demócratas
- Detenciones ilegales de extranjeros (según raza)
- Mujeres en un papel totalmente secundario
- Eliminación de protecciones sociales
- Amenazas como herramienta negociadora
- Acoso a jueces que vayan en contra de sus decisiones
- Asesinatos en masa en el extranjero (Gaza, Venezuela, ...)
- Imposición de gobiernos fascistas en otros países (Ej más claro: Argentina)
Importante recordarlo para cuando lleguen las siguientes elecciones y nos hablen de patriotismo y libertades.
- Lo de criba de funcionarios demócratas es falso, está reduciendo departamentos, no despidiendo a los funcionarios que voten demócrata.
- Sobre Gaza, él es uno de los que ha conseguido la paz.
- En cuanto al papel de la mujer, tiene muchos altos funcionarios que son mujeres, más que Biden de hecho.
En fin, todo lo que dices son mentiras.
www.elespanol.com/mundo/america/eeuu/20250711/departamento-eeuu-despid