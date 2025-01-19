edición general
Trump toma la decisión más peligrosa hasta el momento. Lo nunca visto. [ENG]

Trump toma la decisión más peligrosa hasta el momento. Lo nunca visto. [ENG]  

Trump dice literalmente en rueda de prensa: "Hemos quitado la libertad de expresión."

calde
La extrema derecha es Fascismo. A alguien le sorprende?

Y no es sólo prohibir quemar banderas:

- Ejército personal con el ICE
- Criba de funcionarios demócratas
- Detenciones ilegales de extranjeros (según raza)
- Mujeres en un papel totalmente secundario
- Eliminación de protecciones sociales
- Amenazas como herramienta negociadora
- Acoso a jueces que vayan en contra de sus decisiones
- Asesinatos en masa en el extranjero (Gaza, Venezuela, ...)
- Imposición de gobiernos fascistas en otros países (Ej más claro: Argentina)
calde
#1 Y recordemos quiénes le siguen y apoyan desde España: Ayuso y Abascal.

Importante recordarlo para cuando lleguen las siguientes elecciones y nos hablen de patriotismo y libertades.
Findeton
#1 - Sobre la "imposición" de gobiernos fascistas, el gobierno de Argentina no es fascista y además llegó al poder con un 56% del voto, no de forma impuesta.
- Lo de criba de funcionarios demócratas es falso, está reduciendo departamentos, no despidiendo a los funcionarios que voten demócrata.
- Sobre Gaza, él es uno de los que ha conseguido la paz.
- En cuanto al papel de la mujer, tiene muchos altos funcionarios que son mujeres, más que Biden de hecho.

En fin, todo lo que dices son mentiras.
rogerius
#7 Necesitas gafas nuevas. Las que llevas ya no te funcionan. :shit:
Alcalino
Ya podemos decir que es una dictadura?
BoosterFelix
¿Qué decisión? Trump ya no puede tomar ninguna decisión. El gobierno está apagado.
tetepepe
Tampoco hacía falta que lo dijera.
calde
#2 Sí que hace falta, porque muchos o no lo ven, o no lo quieren reconocer (léase ayuso o Abascal). Así ya no hay discusión.
