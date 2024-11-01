edición general
12 meneos
14 clics
Trump suspende toda la ayuda de EEUU a Colombia tras acusar a Petro de ser un "líder del narcotráfico"

Trump suspende toda la ayuda de EEUU a Colombia tras acusar a Petro de ser un "líder del narcotráfico"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este domingo la suspensión inmediata la ayuda de su país a Colombia tras acusar a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, de ser un "líder del narcotráfico". En un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, Trump denuncia que "la producción masiva de drogas se ha convertido, con diferencia, en el mayor negocio de Colombia, y Petro no hace nada para detenerlo". La ayuda que Estados Unidos está prestando al país se ha convertido en una "estafa a largo plazo".

| etiquetas: trump , colombia , petro , ayuda
10 2 0 K 146 actualidad
6 comentarios
10 2 0 K 146 actualidad
themarquesito #1 themarquesito *
Recordemos: la ayuda al exterior forma parte de las leyes presupuestarias, que son potestad exclusiva del Congreso (artículo I de la Constitución de los EE.UU). Por supuesto, lo que hace Trump va contra la ley, que por cierto es una ley que se aprobó después de que Nixon hiciera algo del estilo, y esta clase de conducta es lo que le costó el primer impeachment.
Lo peor es que da igual, ya que la sentencia del Tribunal Supremo sobre la inmunidad presidencial básicamente le sitúa por encima de la ley o los tribunales.
10 K 134
HeilHynkel #6 HeilHynkel
#1

Creo que acabas antes diciendo qué cosas que hace Trump son legales. :roll:

Creo que visto villanos de comic menos evidentes que Trump.
2 K 49
valandildeandunie #3 valandildeandunie
Petro ahora mismo está llamando a Xi Jinping diciéndole "el tonto se ha tragado el anzuelo hasta el estómago."
4 K 65
io1976 #5 io1976
Casualmente todos los que señalan el genocidio de los mataniños robacabras israelíes se ponen en la diana del Trompas. La AIPAC y su dinero obran esos milagros y más con las elecciones de medio mandato a la vuelta de la esquina.
2 K 37
pitercio #2 pitercio
A ver si es que están vendiendo café en yuanes o que les han dicho que no les entrenan más mercenarios.
0 K 12
Lamantua #4 Lamantua
Según el capó naranja.
0 K 8

menéame