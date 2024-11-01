Trump suspende toda la ayuda de EEUU a Colombia tras acusar a Petro de ser un "líder del narcotráfico"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este domingo la suspensión inmediata la ayuda de su país a Colombia tras acusar a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, de ser un "líder del narcotráfico". En un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, Trump denuncia que "la producción masiva de drogas se ha convertido, con diferencia, en el mayor negocio de Colombia, y Petro no hace nada para detenerlo". La ayuda que Estados Unidos está prestando al país se ha convertido en una "estafa a largo plazo".
Lo peor es que da igual, ya que la sentencia del Tribunal Supremo sobre la inmunidad presidencial básicamente le sitúa por encima de la ley o los tribunales.
Creo que acabas antes diciendo qué cosas que hace Trump son legales.
Creo que visto villanos de comic menos evidentes que Trump.