Trump sopesa las opciones y los riesgos de atacar Venezuela [ENG]

Trump sopesa las opciones y los riesgos de atacar Venezuela

Según varios funcionarios estadounidenses, la administración Trump ha desarrollado una serie de opciones para la acción militar en Venezuela, incluyendo ataques directos contra las unidades militares que protegen al presidente Nicolás Maduro y medidas para tomar el control de los campos petroleros del país. El presidente Trump aún no ha decidido cómo proceder, ni siquiera si procederá. Según fuentes oficiales, se muestra reacio a aprobar operaciones que puedan poner en riesgo a las tropas estadounidenses o que puedan resultar en un fracaso ver

comentarios
sorrillo #2 sorrillo
Lo típico de los nobel de la paz.
Expat_Guinea_Ecuatorial #8 Expat_Guinea_Ecuatorial
#2 Si se lo hubieran dado a lo mejor haria por mantener la paz, ahora que ya ha visto que no lo se darian hiciera lo que hiciera, ancha es castilla
sotillo #10 sotillo
#8 La selva y las junglas siempre han sido escenarios donde los rambos americanos han dejado grandes momentos de la historia
Gry #5 Gry
Tendrían que pasarse un mes o dos bombardeando Venezuela para eliminar defensas antiaéreas y misiles anti-buque.

Además a los estadounidenses no les gusta mucho eso de pelear en una jungla.
sotillo #11 sotillo
#5 No es buena la humedad para los carros de combate
Connect #7 Connect
Quién mucho abarca poco aprieta. Y por lo que parece está desapretando en Europa para apretar por el Caribe y poner un ojo por el mar de China.
filosofo #3 filosofo
Después de mover un ejército (incluyendo el dineral y la logística que supone) seguro que ahora se piensa si usarlo.
#4 PerritaPiloto
"No ha decidido aún como proceder" equivale a decir que "lo hará en cuanto su nuevo salon de eventos este listo con una pantalla gigante y lleno a reventar de amiguetes para verlo en directo".
ixo #9 ixo
Piratas del Caribe en busca de saquear el tesoro venezolano. :wall:
#6 Chuache_cientifico
Classic Calígula.
