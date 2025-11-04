Trump sopesa las opciones y los riesgos de atacar Venezuela [ENG]

Según varios funcionarios estadounidenses, la administración Trump ha desarrollado una serie de opciones para la acción militar en Venezuela, incluyendo ataques directos contra las unidades militares que protegen al presidente Nicolás Maduro y medidas para tomar el control de los campos petroleros del país. El presidente Trump aún no ha decidido cómo proceder, ni siquiera si procederá. Según fuentes oficiales, se muestra reacio a aprobar operaciones que puedan poner en riesgo a las tropas estadounidenses o que puedan resultar en un fracaso ver