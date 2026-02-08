Trump sobre el show de Bad Bunny en la Super Bowl: “Nadie entiende lo que dice este tipo y el baile es repugnante"

Bad Bunny fue el encargado de encabezar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, celebrado el domingo 8 de febrero en Santa Clara, California, en un evento seguido por millones de personas alrededor del mundo, con un show aplaudido por muchos y odiado por algunos otros. El artista puertorriqueño ofreció una actuación con un fuerte componente cultural, interpretando varios de sus éxitos y llevando al escenario elementos que celebraron la música en español, acompañado de invitados como Lady Gaga y Ricky Martin.