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Trump rompe con la tradición y no asiste a la CPAC en medio de tensiones internas por la guerra en Irán
Por primera vez en una década, el presidente estará ausente en la conferencia conservadora más importante del país.
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#7
Herumel
Este se huele que le van a hacer un Charlie Kirk.
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#9
lonnegan
#7
Improbable, detrás del asesinato de Kirk están los sionistas y Trump les ha dado lo que querían.
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#1
Waves
Es que tiene que andarse con cuidado si no quiere que le exploten las tripas un día de estos.
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#6
pirat
*
#1
Tienen el metabolismo adaptado a la comida basura; nosotros explotaríamos...
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#3
pitercio
¿Ya está pidiendo pizzas para el fin de semana?
Lo esperable es que aguarde al cierre de las bolsas para dar por saco y luego el lunes inventarse cualquier patraña para intentar que baje el petróleo y jugar la prórroga otra semana.
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#4
tul
se celebra en israel?
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#5
Rayder
Teatro, todo teatro.
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#2
marcotolo
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#8
oceanon3d
Trump ya se considera un emperador y va camino a plasmarlo en la realidad en unos meses; hasta el partido republicano empieza a sobrar para el.
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menéame
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Lo esperable es que aguarde al cierre de las bolsas para dar por saco y luego el lunes inventarse cualquier patraña para intentar que baje el petróleo y jugar la prórroga otra semana.