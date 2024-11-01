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Trump rompe con la tradición y no asiste a la CPAC en medio de tensiones internas por la guerra en Irán

Trump rompe con la tradición y no asiste a la CPAC en medio de tensiones internas por la guerra en Irán

Por primera vez en una década, el presidente estará ausente en la conferencia conservadora más importante del país.

| etiquetas: trump , cpac , irán , eeuu , conservadores , ausencia
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9 comentarios
12 3 0 K 171 actualidad
Herumel #7 Herumel
Este se huele que le van a hacer un Charlie Kirk.
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lonnegan #9 lonnegan
#7 Improbable, detrás del asesinato de Kirk están los sionistas y Trump les ha dado lo que querían.
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Waves #1 Waves
Es que tiene que andarse con cuidado si no quiere que le exploten las tripas un día de estos.
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#6 pirat *
#1 Tienen el metabolismo adaptado a la comida basura; nosotros explotaríamos...
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pitercio #3 pitercio
¿Ya está pidiendo pizzas para el fin de semana?
Lo esperable es que aguarde al cierre de las bolsas para dar por saco y luego el lunes inventarse cualquier patraña para intentar que baje el petróleo y jugar la prórroga otra semana.
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tul #4 tul
se celebra en israel? xD
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Rayder #5 Rayder
Teatro, todo teatro.
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oceanon3d #8 oceanon3d
Trump ya se considera un emperador y va camino a plasmarlo en la realidad en unos meses; hasta el partido republicano empieza a sobrar para el.
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menéame