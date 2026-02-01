Trump revoca la facultad del Gobierno de EEUU para combatir el cambio climático

La Agencia de Protección Ambiental (EPA) revoca la conclusión científica clave que afirma que los gases de efecto invernadero amenazan la vida y el bienestar humanos, con lo que la agencia ya no podrá regular sobre ello.
manoszarpas.
En Europa en breve más de lo mismo.
Y es que siempre estuvo claro que transicionar dentro del capitalismo era inviable.
Asumido que nadie pretende salir del capitalismo, pues sálvese quién pueda. Básicamente.
Lucha a muerte en la cúpula del trueno hasta que pase lo peor y la población se haya reducido lo suficiente.
La opción A era cambiar de rumbo, la opción B no hacerlo y estrellarnos, con todo lo que eso conlleva.
Alabado sea el simio.
Pero los chinos nos espían