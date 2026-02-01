edición general
22 meneos
21 clics
Trump revoca la facultad del Gobierno de EEUU para combatir el cambio climático

Trump revoca la facultad del Gobierno de EEUU para combatir el cambio climático

La Agencia de Protección Ambiental (EPA) revoca la conclusión científica clave que afirma que los gases de efecto invernadero amenazan la vida y el bienestar humanos, con lo que la agencia ya no podrá regular sobre ello.

| etiquetas: trump , revocación , gobierno , usa , cambio , climático
18 4 0 K 124 actualidad
13 comentarios
18 4 0 K 124 actualidad
jonolulu #1 jonolulu
No mires arriba
5 K 83
Verdaderofalso #7 Verdaderofalso *
#1 si cierras los ojos muy fuerte muy fuerte muy fuerte y te quedas quieto, el camión que viene tocando la bocina te esquiva
0 K 20
AlienRoja #3 AlienRoja
Madre mía todo lo que va a tener que deshacer el próximo, con 2 dedos de frente, que suceda a este hijo de puta. No se va a aburrir.
1 K 28
obmultimedia #4 obmultimedia
#3 Va en modo destroyer, algo ocultan.
0 K 11
Golan_Trevize #5 Golan_Trevize
#3 Los EEUU es ya un estado fallido. Los gobiernos anteriores hacían lo mismo, pero de tapadillo. El que entre puede que vaya de tapadillo, o puede que vaya a calzón quitado como este, pero hará lo mismo o peor, porque están desesperados al ver que la hegemonía se les escapa de las manos zarpas.
1 K 21
javibaz #6 javibaz
#3 El próximo lo manejará la misma gente que a este.
1 K 23
#8 Dav3n
#3 Aparte de lo que dice #6, esto no es más que la confirmación de que sabiendo que el CC ya no tiene remedio, nos cagamos dentro, básicamente.

En Europa en breve más de lo mismo.

Y es que siempre estuvo claro que transicionar dentro del capitalismo era inviable.

Asumido que nadie pretende salir del capitalismo, pues sálvese quién pueda. Básicamente.

Lucha a muerte en la cúpula del trueno hasta que pase lo peor y la población se haya reducido lo suficiente.
0 K 11
javibaz #10 javibaz
#8 Europa no es pequeña y con la población bastante dispersa. Para reducir la población hay sitios mejores
0 K 12
#11 Dav3n
#10 Hablaba en general. Decrecemos y nos pilla con el CC en ciernes.

La opción A era cambiar de rumbo, la opción B no hacerlo y estrellarnos, con todo lo que eso conlleva.
0 K 11
#2 Barriales
Ese es el camino.
Alabado sea el simio.
2 K 26
ochoceros #13 ochoceros *
Google también "recupera" grabaciones de sus cámaras NEST que se supone que no tenía por haberlas borrado: arstechnica.com/google/2026/02/google-recovers-deleted-nest-video-in-h

Pero los chinos nos espían xD
0 K 13
reithor #9 reithor *
Un Katrina necesita este infraser. Centrado en esa parte de Florida que tanto visita.
0 K 11
morvildan #12 morvildan
Normal, al cambio climatico no le puede poner aranceles... por lo que a partir de ese momento ya se le ha acabado las ideas al zanahorio!
0 K 6

menéame