Trump recula y dice apoyar votación sobre archivos Epstein

Su cambio de postura ocurrió al conocerse que los republicanos votarán el martes para forzar la divulgación de todos los documentos relacionados con el delincuente sexual. El presidente Donald Trump dijo el domingo (16.11.2025) que apoya una votación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos para publicar más archivos relacionados con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, pese a que antes se había opuesto a la medida. "Los republicanos de la Cámara deberían votar a favor de la publicación de los archivos de Epstein porque...

#2 concentrado
Eso es que ya ha conseguido que alguien elimine su nombre de los archivos :troll:
themarquesito #3 themarquesito
Esto mientras le ha dado orden a Pam Bondi de investigar a los demócratas mencionados en los emails, de tal manera que los materiales del caso Epstein volverían a estar bajo administración judicial y no podrían hacerse públicos
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
El mandatario calificó la controversia sobre los delitos de su antiguo amigo como un "engaño demócrata" en medio de la publicación de correos electrónicos, obtenidos de la herencia de Epstein, en los que el financiero escribió que Trump "sabía de las chicas".
johel #4 johel *
Cuando saquen los archivos "en papel", van llevar tantas cosas en negro que van a subir las acciones de los fabricantes de tinta.
