Trump: Putin y yo nos reuniremos en un lugar acordado: Budapest, Hungría [ENG]

El presidente de EE. UU., Donald Trump, dijo que tuvo una conversación telefónica “muy productiva” con el presidente ruso, Vladimir Putin, describiéndola como un paso hacia el fin de la guerra en Ucrania. Los dos líderes acordaron una reunión de asesores senior la próxima semana, dirigida por el secretario de Estado Marco Rubio, y que Trump y Putin se encontrarán más adelante en Budapest, Hungría. Trump también dijo que se reunirá mañana en la Oficina Oval con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.