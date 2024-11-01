Trump prometió indultos masivos para sus principales asesores antes de dejar el cargo: informe [EN]

Desde que regresó al cargo el año pasado, el presidente Donald Trump ha utilizado su poder para otorgar indultos para recompensar a amigos y aliados, donantes de campaña y los miles de partidarios que irrumpieron en el Capitolio durante un violento motín después de que perdió las elecciones de 2020 ante Joe Biden. Ahora, según se informa, está prometiendo indultos a una amplia franja de sus asistentes como una forma de protegerlos de las consecuencias de cualquier acto potencialmente ilegal cometido a su servicio.