Donald Trump ofreció el viernes poner “todo el poderío económico” de Estados Unidos para ayudar a Hungría si su aliado, el primer ministro Victor Orbán, es reelegido en las elecciones del domingo. “Estamos entusiasmados por invertir en la futura prosperidad que se generará gracias a la continuidad del liderazgo de Orbán”, dijo Trump en su red Truth Social.
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Sí claro, pero si el mismo Trump es tan mierda que perderá las midterms en noviembre, sin siquiera tener la oposición un liderazgo un mínimo decente.
Gimme, gimme, gimme todo el poder.