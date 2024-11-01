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Trump promete “todo el poderío económico” de Estados Unidos si gana un candidato aliado en Hungría

Trump promete “todo el poderío económico” de Estados Unidos si gana un candidato aliado en Hungría

Donald Trump ofreció el viernes poner “todo el poderío económico” de Estados Unidos para ayudar a Hungría si su aliado, el primer ministro Victor Orbán, es reelegido en las elecciones del domingo. “Estamos entusiasmados por invertir en la futura prosperidad que se generará gracias a la continuidad del liderazgo de Orbán”, dijo Trump en su red Truth Social.

| etiquetas: trump , hungría , elecciones , interferencia , extranjera
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18 comentarios
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Comentarios destacados:      
josde #1 josde *
Promete todo el poderío económico, jajajajajajajajaja.
9 K 126
NoPracticante #4 NoPracticante
#1 sí. Como a los aliados del golfo.
3 K 40
josde #5 josde
#4 Y después de las elecciones se le olvida y dan por saco a los húngaros y al nazi que han elegido de presidente. xD xD
1 K 27
NoPracticante #14 NoPracticante
#5 lo más normal.
0 K 7
obmultimedia #13 obmultimedia
#1 poderio economico para el.
1 K 18
cenutrios_unidos #8 cenutrios_unidos
¿Y esto no son ingerencias? Pero si lo hace Rusia...madre mía que puta es la UE.
7 K 90
Metabarón #2 Metabarón
Credibilidad 0 de la marrana naranja.
6 K 77
rojo_separatista #9 rojo_separatista
¿Pero ahora resulta que EEUU es una economía planificada en la que el estado decide donde va el dinero?
3 K 55
#6 Marisadoro
¿Y si no gana su candidato promete todo el poderío bélico de los EE. UU?
2 K 39
vicus. #10 vicus.
El famoso puedo prometer y prometo que si puedo te la meto, y en boca de un pedof degenerado promete ciertamente..
2 K 35
#15 Grahml
Sus "ideas" son tan estúpidas y poco creíbles, que sólo pueden "animar" a los que las promueven prometiéndoles todo el "oro" del mundo.

Sí claro, pero si el mismo Trump es tan mierda que perderá las midterms en noviembre, sin siquiera tener la oposición un liderazgo un mínimo decente.
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Dragstat #3 Dragstat
De verdad, se cree que trata con niños de 4 años
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Solinvictus #17 Solinvictus
#3 por desgracia si, y los votantes le da la razón
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cosmonauta #11 cosmonauta
Trump es putinista
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dark_soul #16 dark_soul
No se yo... Acaba de decir que quiere comprar el resultado de las elecciones? Por qué es lo que me ha parecido
1 K 16
woody_alien #7 woody_alien
Dame, dame, dame todo el power
Gimme, gimme, gimme todo el poder.
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#18 luckyy
A argentina le prometio 20.000.000 $ y luego no les dieron un duro
0 K 11
Lamantua #12 Lamantua
Pero si no tienes ni donde caerte muerto.
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menéame