Trump promete “todo el poderío económico” de Estados Unidos si gana un candidato aliado en Hungría

Donald Trump ofreció el viernes poner “todo el poderío económico” de Estados Unidos para ayudar a Hungría si su aliado, el primer ministro Victor Orbán, es reelegido en las elecciones del domingo. “Estamos entusiasmados por invertir en la futura prosperidad que se generará gracias a la continuidad del liderazgo de Orbán”, dijo Trump en su red Truth Social.