Trump y Petro concluyen su reunión en la Casa Blanca para reparar la relación bilateral

Tras un encuentro de más de dos horas, que incluyó un paseo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de Colombia, Gustavo Petro, por la polémica galería presidencial de la Casa Blanca, la reunión entre ambos mandatarios terminó en Washington este martes, pasadas las 13:00 (hora local; seis más en la España peninsular). Fuentes cercanas a la comitiva colombiana se han mostrado felices con el resultado de la cita. “Petro está muy muy feliz”, avanzan desde desde la embajada colombiana en Washington.