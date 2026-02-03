edición general
Trump y Petro concluyen su reunión en la Casa Blanca para reparar la relación bilateral

Tras un encuentro de más de dos horas, que incluyó un paseo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de Colombia, Gustavo Petro, por la polémica galería presidencial de la Casa Blanca, la reunión entre ambos mandatarios terminó en Washington este martes, pasadas las 13:00 (hora local; seis más en la España peninsular). Fuentes cercanas a la comitiva colombiana se han mostrado felices con el resultado de la cita. “Petro está muy muy feliz”, avanzan desde desde la embajada colombiana en Washington.

5 comentarios
A Trump le quedan dos afeitados. Un decir, pero está acabado.
Ha amenazado con dejar sin coca de la buena a él y sus amigos millonarios?
Esta claro que en el cara a cara, zanahorio, es un bambi.
Y cuando alguien le lleva la contraria con argumentos, se carga.
#1 Los argumentos son que si la especia no fluye, el imperio se va al guano.
#1 Un señor entrañable. Todos cometemos un errores. Yo mismo le daría un abrazo y le invitaría a echar un mus con los amigos. Seguro que en el fondo tiene un gran corazón.
