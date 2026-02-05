Trump organizará una oración colectiva en Washington para "consagrar a EE.UU. como una sola nación bajo Dios”

El presidente integra el cristianismo en su nacionalismo blanco frente a una supuesta “campaña” de los demócratas para “expulsar a los creyentes de la vida pública”La religión está de vuelta”, ha celebrado Donald Trump esta mañana en el Desayuno Nacional de Oración, un evento anual en el que todos los presidentes, desde Dwight Eisenhower, han ofrecido el discurso de apertura en el hotel Hilton de Washington. “Nuestras iglesias se están llenando, algo que no pasó durante dos años, durante el covid. Los demócratas os trataron terriblemente”
“Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz.”
Mateo 7:15
“Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces.”
2 Timoteo 3:5
“Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella; a estos evita.”
Romanos 16:18
“Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos.”
Y encima acusando al partido del anterior presidente, un católico de misa semanal de querer eliminar la religión.