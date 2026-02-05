edición general
Trump organizará una oración colectiva en Washington para "consagrar a EE.UU. como una sola nación bajo Dios”

Trump organizará una oración colectiva en Washington para "consagrar a EE.UU. como una sola nación bajo Dios”

El presidente integra el cristianismo en su nacionalismo blanco frente a una supuesta “campaña” de los demócratas para “expulsar a los creyentes de la vida pública”La religión está de vuelta”, ha celebrado Donald Trump esta mañana en el Desayuno Nacional de Oración, un evento anual en el que todos los presidentes, desde Dwight Eisenhower, han ofrecido el discurso de apertura en el hotel Hilton de Washington. “Nuestras iglesias se están llenando, algo que no pasó durante dos años, durante el covid. Los demócratas os trataron terriblemente”

kinz000 #1 kinz000
El nuevo ayatolá.
8
ur_quan_master #6 ur_quan_master
#1 allá un tolai.
3
#3 Kuruñes3.0
2 Corintios 11:14

“Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz.”

Mateo 7:15

“Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces.”

2 Timoteo 3:5

“Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella; a estos evita.”

Romanos 16:18

“Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos.”
4
Milmariposas #4 Milmariposas
Yo creo que no cumple ninguno de los mandamientos de la supuesta religión que profesa.
2
#11 Abajo
Cristianismo para someter a la población mientras el sionismo controla el Estado.
1
StuartMcNight #7 StuartMcNight
Un ateo, promiscuo, violador, ladrón, mentiroso, divorciado… vamos un tío que incumple todos los mandamientos cada semana… dándoselas de el religioso número uno.

Y encima acusando al partido del anterior presidente, un católico de misa semanal de querer eliminar la religión.

xD
1
comadrejo #8 comadrejo
#7 Lo único que importa es si consigue atraer clientes a las industrias del mas allá. :troll:
0
#9 Sigo_intentandolo
#7 eso demuestra la inteligencia de sus seguidores...
2
Agetro #5 Agetro
El cuento de la criada...
1
juvenal #10 juvenal
Pero si durante la época de las mayores restricciones por la pandemia el era el presidente
0
Cehona #12 Cehona
God save Trump
0
#2 Donlixo
A USA ya no la salva ni Dios...
0

