Trump ofrece a Putin un puesto en la Junta de la Paz que gobernará Gaza

El Kremlin ha recibido una invitación de la Casa Blanca para ser parte del equipo que supervisará la reconstrucción de la Franja de Gaza. “Estados Unidos ha invitado a Vladímir Putin a unirse a la Junta de la Paz”, ha anunciado este lunes el portavoz del presidente ruso, Dmitri Peskov. Putin, no obstante, no ha tomado una decisión todavía.