edición general
16 meneos
16 clics
Trump ofrece a Putin un puesto en la Junta de la Paz que gobernará Gaza

Trump ofrece a Putin un puesto en la Junta de la Paz que gobernará Gaza

El Kremlin ha recibido una invitación de la Casa Blanca para ser parte del equipo que supervisará la reconstrucción de la Franja de Gaza. “Estados Unidos ha invitado a Vladímir Putin a unirse a la Junta de la Paz”, ha anunciado este lunes el portavoz del presidente ruso, Dmitri Peskov. Putin, no obstante, no ha tomado una decisión todavía.

| etiquetas: trump , ofrece , putin , junta , paz , gaza
15 1 0 K 117 politica
16 comentarios
15 1 0 K 117 politica
Nitanmal #1 Nitanmal
Se les han adelantado a EMT
8 K 105
Un_señor_de_Cuenca #9 Un_señor_de_Cuenca
#1 Yo que los de EMT cerraba, les están hundiendo el negocio con tanto desquiciado.
2 K 39
HeilHynkel #7 HeilHynkel
Ya hay imágenes de las reuniones.  media
1 K 32
antesdarle #2 antesdarle
Mejor que junta de la paz lo podrían llamar junta del genocidio, liderada por Netan, Putin y la zanahoria
1 K 23
#13 Grahml
#2 Ten bombas atómicas y serás respetado por Trump, por mucho que te rías de él a su puta cara.
2 K 48
Don_Pixote #16 Don_Pixote
#13 Francia tiene y Trump se suele burlar bastante de Macron, aunque hay que decir que Macron lo sabe y se beneficia.
Ademas la doctrina nuclear de Francia esta fuera de la OTAN y totalmente soberana.
0 K 8
#3 Barriales
A solo falta Netanya y Ansar.
2 K 22
Battlestar #5 Battlestar
#3 A Netanyahu si lo han invitado a la Junta.
O bueno, eso he visto en otro meneo, pero con este tema uno ya sabe si va en serio o va en coña, porque es todo tan esperpéntico...
2 K 44
angelitoMagno #15 angelitoMagno
Trump: Quiero invadir Groenlandia para evitar que Rusia gane poder
También Trump: Invito a Rusia al comité que controlará Gaza.
0 K 16
kinz000 #4 kinz000
Tenemos una pandilla de viejos j******* el mundo.... que vaya tela
0 K 11
rutas #12 rutas *
Opinólogos extremocentristas indignadísimos con los puñitos apretados ladrando muy fuerte que a España no la invitan a esa "Junta de Paz" porque Perro Sanxe Megustalafruta Antisemita Maduro ETA en tres, dos, uno...
0 K 11
nemeame #10 nemeame
Trump lamenta no poder invitar también a Hitler
0 K 10
#11 Grahml
#10 Para qué, si ya está Trump.  media
0 K 20
#6 VFR
Que le ofrezca un nobel de la Paz
0 K 7

menéame