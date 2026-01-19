Trump ofrece a Putin un puesto en la Junta de la Paz que gobernará Gaza

El Kremlin ha recibido una invitación de la Casa Blanca para ser parte del equipo que supervisará la reconstrucción de la Franja de Gaza. “Estados Unidos ha invitado a Vladímir Putin a unirse a la Junta de la Paz”, ha anunciado este lunes el portavoz del presidente ruso, Dmitri Peskov. Putin, no obstante, no ha tomado una decisión todavía.
| etiquetas: trump , ofrece , putin , junta , paz , gaza
Ademas la doctrina nuclear de Francia esta fuera de la OTAN y totalmente soberana.
O bueno, eso he visto en otro meneo, pero con este tema uno ya sabe si va en serio o va en coña, porque es todo tan esperpéntico...
www.dw.com/es/israel-cuestiona-composición-del-consejo-de-paz-en-gaza
También Trump: Invito a Rusia al comité que controlará Gaza.