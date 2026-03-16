Trump insiste repetidamente en que Newson no puede ser presidente por ser disléxico [ENG]

Trump se ha enfocado en atacar al gobernador de California Newson y más recientemente ha afirmado que no puede ser presidente por su "dificultad en el aprendizaje". Gavin Newson nunca ha escondido su dislexia y ha luchado contra el estigma. La dislexia afecta al 20% de la población y no tiene nada que ver con la inteligencia. "Tenemos a gente con un CI bajo como Gavin Newscum que ha admitido que tiene problemas para aprender" - dijo Trump. "Estoy a favor de la gente con estos problemas pero no quiero que sean presidentes" - continuó diciendo.