Trump insiste repetidamente en que Newson no puede ser presidente por ser disléxico [ENG]

Trump se ha enfocado en atacar al gobernador de California Newson y más recientemente ha afirmado que no puede ser presidente por su "dificultad en el aprendizaje". Gavin Newson nunca ha escondido su dislexia y ha luchado contra el estigma. La dislexia afecta al 20% de la población y no tiene nada que ver con la inteligencia. "Tenemos a gente con un CI bajo como Gavin Newscum que ha admitido que tiene problemas para aprender" - dijo Trump. "Estoy a favor de la gente con estos problemas pero no quiero que sean presidentes" - continuó diciendo.
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Puede parecer dislexia, equivocacion, malicia, o un insulto al hacer terminar el apellido en cum ...
De este engendro puedes esperar de todo
No es la primera vez que lo hace, luego se ofende cuando usan lo mismo con él y le llaman pedoTrump o senilTrump
Si nonquiere q sean presidentes, q no le vote y ya, no?
Donald Epstein Trump. Presidente de los eeuu.