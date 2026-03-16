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Trump insiste repetidamente en que Newson no puede ser presidente por ser disléxico [ENG]

Trump insiste repetidamente en que Newson no puede ser presidente por ser disléxico [ENG]

Trump se ha enfocado en atacar al gobernador de California Newson y más recientemente ha afirmado que no puede ser presidente por su "dificultad en el aprendizaje". Gavin Newson nunca ha escondido su dislexia y ha luchado contra el estigma. La dislexia afecta al 20% de la población y no tiene nada que ver con la inteligencia. "Tenemos a gente con un CI bajo como Gavin Newscum que ha admitido que tiene problemas para aprender" - dijo Trump. "Estoy a favor de la gente con estos problemas pero no quiero que sean presidentes" - continuó diciendo.

| etiquetas: trump , dislexia , newson , presidente
9 4 0 K 165 Trump
11 comentarios
9 4 0 K 165 Trump
Comentarios destacados:    
#1 Leclercia_adecarboxylata
Lo tiene todo Trump. Es como "¿Cuál es la persona con dinero más mierda del planeta? ¿Este? Venga, pues hagámoslo presidente, que nos gusta".
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Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
Es sabido que Trump es una basura como persona. No nos sorprendamos ahora
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angelitoMagno #9 angelitoMagno
Y le llama "Newscum" (scum = escoria). Trump es un tipo asqueroso, lo peor del mundo.
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Bombástico #2 Bombástico
Miserabilísimo.
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#6 Zamarro
¿Es cosa mia o le llama Newscum a Newson?
Puede parecer dislexia, equivocacion, malicia, o un insulto al hacer terminar el apellido en cum ...
De este engendro puedes esperar de todo
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SeñorPresunciones #8 SeñorPresunciones
#6 No es cosa tuya, le llama Newscum. Trump es uno se los sátrapas más subnormales que se ha tirado la historia de la civilización humana a la cara.
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Verdaderofalso #10 Verdaderofalso
#8 #6 Trump es de esas personas que les encanta hacer juegos de palabras para insultar a sus rivales.
No es la primera vez que lo hace, luego se ofende cuando usan lo mismo con él y le llaman pedoTrump o senilTrump
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Solinvictus #5 Solinvictus
Como disléxico solo decirle que también somos persianas.
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ostiayajoder #3 ostiayajoder
A ver...

Si nonquiere q sean presidentes, q no le vote y ya, no?
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gale #7 gale
A un tipo que cree que la Coca Cola light mata el cáncer no deberían dejarle dirigir un país.
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#11 Bravok1
Si eres pedófilo, analfabeto, demente, depravado, violador, asesino de niñas, genocida y culpable condenado por 34 delitos de estafa, estas más que preparado para ser presidente de los eeuu. Si tienes una pequeña disléxia debes ser fusilado o vender cupones de la once.

Donald Epstein Trump. Presidente de los eeuu.
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