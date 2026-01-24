edición general
Lo que Trump es incapaz de frenar: las renovables crecen y marcan récords en el mundo

En su deslavazado discurso del miércoles ante el Foro de Davos, en Suiza, Donald Trump arremetió otra vez contra las renovables, la Unión Europea y el Pacto Verde, que tiene como objetivo la transformación del sistema energético y de movilidad para romper con la dependencia de los combustibles fósiles, principales causantes del cambio climático. Trump, al igual que hace la ultraderecha europea y española con Vox a la cabeza, desdeñó ese pacto, al que llama “nueva estafa verde”.

Laendle #3 Laendle
Aquí tienes el artículo:

#4 concentrado
Lo que jode a Trump de las renovables es que producen menor dependencia del petróleo, algo que para países no productores es vital, pero que para el primo grande de Zumosol es intolerable.
#7 Tunguska08Chelyabinsk13
#4 Porque el petróleo está ligado al dollar en gran medida.
javierchiclana #1 javierchiclana
"Suscríbete para seguir leyendo".
#2 Grahml
#1 Yo accedo al artículo sin problema.

Ni siquiera tengo que pasar al modo lectura.
azathothruna #6 azathothruna
Quizas el plan maestro de china es acelerar la transicion para que ellos sean la nueva arabia saudita (al menos en fabricacion de paneles solares y similares) :tinfoil: :tinfoil: :tinfoil: :tinfoil:
Io76 #5 Io76
El futuro para Trump es el carbón...
Los retarders de la derecha deberian volver a la caverna, su sitio.
