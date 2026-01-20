Trump humilla a su aliado Starmer al calificar de “estupidez” la devolución de las islas Chagos a Mauricio

La aparente luna de miel entre Donald Trump y Keir Starmer parece estar a punto de terminar. El presidente estadounidense ha dado un giro brusco de opinión en las últimas horas para cargar contra la decisión adoptada conjuntamente por Londres y Washington en octubre de 2024 —y materializada en mayo de 2025— de devolver el archipiélago de Chagos, en el océano Índico, a la nación insular de Mauricio. Y ha convertido ese episodio en otra razón para justificar su intención de anexionarse la isla danesa de Groenlandia. “Asombrosamente, nuestro bril