Trump evitó al Congreso pero informó a ejecutivos de empresas petroleras antes del ataque a Venezuela [ENG]

Donald Trump reconoció el domingo que ejecutivos de compañías petroleras fueron informados del ataque a Venezuela antes de que ocurriese, una admisión que ha intensificado las acusaciones de que la administración prioriza los intereses corporativos mientras excluye deliberadamente al Congreso de cualquier supervisión. Hablando con reporteros en el Air Force One, a Trump le preguntaron si había hablado con ejecutivos del petróleo, o les había dado un soplo, a lo que el presidente respondió "Antes y después".