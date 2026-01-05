Trump evitó al Congreso pero informó a ejecutivos de empresas petroleras antes del ataque a Venezuela [ENG]

Donald Trump reconoció el domingo que ejecutivos de compañías petroleras fueron informados del ataque a Venezuela antes de que ocurriese, una admisión que ha intensificado las acusaciones de que la administración prioriza los intereses corporativos mientras excluye deliberadamente al Congreso de cualquier supervisión. Hablando con reporteros en el Air Force One, a Trump le preguntaron si había hablado con ejecutivos del petróleo, o les había dado un soplo, a lo que el presidente respondió "Antes y después".
Y yo pensando que habían secuestrado a Maduro y matado ya a más de 200* personas para llevar democracia de la buena a Venezuela, ¡Cachis!
* Entre los pescadores asesinados y los bombardeos en Caracas se estima que la cifra asciende a más de 200 fallecidos.
Así, ayudé a hacer de México, y especialmente de Tampico, un lugar seguro para los intereses petroleros americanos en 1914. Ayudé a hacer de Cuba y Haití sitios decentes para que los chicos del National City Bank sacaran ingresos de ahí. Ayudé a violar media docena de repúblicas centroamericanas para beneficio de Wall Street. La lista de actividades criminales es larga. Ayudé a purgar
Por supuesto, primero van las petroleras que es para quien ha hecho todo esto.
La gracia está en que los beneficios serán para esas empresas, pero el coste de la operación lo pagan todos los yanquis.
De hecho, el ejército siempre ha trabajado para los ricos :
"La bandera sigue al dólar y los soldados siguen a la bandera", general Smedley D. Butler.
¡Libre especulación, carajo! lo llaman los mafiosos estos.
El problema es que no hay suficientes republicanos dispuestos a votar su destitución por muchas ilegalidades que haga.