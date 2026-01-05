edición general
Trump evitó al Congreso pero informó a ejecutivos de empresas petroleras antes del ataque a Venezuela [ENG]

Donald Trump reconoció el domingo que ejecutivos de compañías petroleras fueron informados del ataque a Venezuela antes de que ocurriese, una admisión que ha intensificado las acusaciones de que la administración prioriza los intereses corporativos mientras excluye deliberadamente al Congreso de cualquier supervisión. Hablando con reporteros en el Air Force One, a Trump le preguntaron si había hablado con ejecutivos del petróleo, o les había dado un soplo, a lo que el presidente respondió "Antes y después".

Spirito #6 Spirito *
¡Qué casualidad!

Y yo pensando que habían secuestrado a Maduro y matado ya a más de 200* personas para llevar democracia de la buena a Venezuela, ¡Cachis!

* Entre los pescadores asesinados y los bombardeos en Caracas se estima que la cifra asciende a más de 200 fallecidos.
themarquesito #1 themarquesito
Esto es muy de aquello que escribía el viejo general Smedley Butler en Common Sense (vol. 4, n. 11, 1935):
Así, ayudé a hacer de México, y especialmente de Tampico, un lugar seguro para los intereses petroleros americanos en 1914. Ayudé a hacer de Cuba y Haití sitios decentes para que los chicos del National City Bank sacaran ingresos de ahí. Ayudé a violar media docena de repúblicas centroamericanas para beneficio de Wall Street. La lista de actividades criminales es larga. Ayudé a purgar

#5 unocualquierax *
#1 #2
Por supuesto, primero van las petroleras que es para quien ha hecho todo esto.
La gracia está en que los beneficios serán para esas empresas, pero el coste de la operación lo pagan todos los yanquis.
De hecho, el ejército siempre ha trabajado para los ricos :
"La bandera sigue al dólar y los soldados siguen a la bandera", general Smedley D. Butler.
MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
Cosas de "el mundo basado en reglas". Pero no, esto no va de petróleo sino de "libertad".
Dene #9 Dene
El congreso yanki ha decidido ser irrelevante... en breve, desaparecerá y se consolidada la dictadura naranja
Noeschachi #2 Noeschachi
Como dice la constitución misma la soberanía de la nación reside en quien tiene las pelas y quien ha donado y cuanto en campaña
tricionide #10 tricionide
el boicot para cuando?,
#11 Abajo
Cuando salió la noticia de Venezuela, pregunté a una IA que empresas petroleras se beneficiarían, las busqué, miré su cotización y días antes (todas) tuvieron una buena subida.
Andreham #4 Andreham
¿Eso no es dar información privilegiada y por tanto delito serio?
Spirito #7 Spirito *
#4 Así llevan desde el inicio del mandato de Trump, con noticias a toque de red social X, con más de 3000 millones de dólares en ganancias de Trump directamente y muchos más su familia y amigos.

¡Libre especulación, carajo! lo llaman los mafiosos estos.
themarquesito #8 themarquesito
#4 Sí, Trump ha admitido el compartir información militar clasificada, que es un delito grave. En lo que va de mandato lleva como 250 ilegalidades o por ahí.
El problema es que no hay suficientes republicanos dispuestos a votar su destitución por muchas ilegalidades que haga.
