Trump está jugando con un conflicto global

Si la OTAN colapsa debido a las balas disparadas en Groenlandia, Vladimir Putin bien podría dar por enterrada la Alianza Atlántica de una vez por todas atacando a los miembros bálticos de la OTAN. Sin embargo, es poco probable que otras naciones como Polonia y Finlandia se queden de brazos cruzados. Si acudieran en ayuda de sus aliados bálticos otras naciones europeas, probablemente el resultado sería un conflicto europeo.
| etiquetas: trump , guerra
eur-lex.europa.eu/ES/legal-content/glossary/mutual-defence-clause.html
Por eso el orden adecuado para evitar que Rusia invadiera Ucrania era que primero se unieran a la UE y después a la OTAN. Pero a alguien no le apeteció esperar una década o dos hasta cumplir las condiciones de ingreso.