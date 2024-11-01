edición general
Trump está jugando con un conflicto global

Si la OTAN colapsa debido a las balas disparadas en Groenlandia, Vladimir Putin bien podría dar por enterrada la Alianza Atlántica de una vez por todas atacando a los miembros bálticos de la OTAN. Sin embargo, es poco probable que otras naciones como Polonia y Finlandia se queden de brazos cruzados. Si acudieran en ayuda de sus aliados bálticos otras naciones europeas, probablemente el resultado sería un conflicto europeo.

maspipinobreve #5 maspipinobreve
Abrevio: Trump se esta metiendo en un conflicto del que apenas conseguirá salvar sus calzoncillos.
Gry #2 Gry
La UE tiene su propio tratado defensivo:

eur-lex.europa.eu/ES/legal-content/glossary/mutual-defence-clause.html

Por eso el orden adecuado para evitar que Rusia invadiera Ucrania era que primero se unieran a la UE y después a la OTAN. Pero a alguien no le apeteció esperar una década o dos hasta cumplir las condiciones de ingreso. :-P
Un_señor_de_Cuenca #8 Un_señor_de_Cuenca *
Si no se muere antes este tipejo repugnante, le auguro un final muy acorde con lo que hemos visto antes en la historia de los dictadores. Uno no puede joder a tanta gente al mismo tiempo y que un día no le pase algo. Posiblemente será uno de los suyos el que le acabe pegando un tiro.
suppiluliuma #4 suppiluliuma
¿Eh, Zazis? ¿Qué era eso que decíais de que la UE no necesita armarse porque Rusia nunca se atreverá a atacar a un país de la OTAN? :shit:
maspipinobreve #6 maspipinobreve
#4 Contigo, calentito hasta el final, miamol...
SoB #1 SoB
Donald Trump tiene muchas fijaciones extrañas, tanto como persona como como presidente. Tiende a centrar su visión de túnel en las cosas que quiere: la demolición del ala este de la Casa Blanca, el cambio de nombre del Golfo de México. Muchas de las peculiaridades de Trump son inofensivas, aunque desagradables. (Parece odiar a los perros, por ejemplo, pero nadie le obliga a adoptar uno) Algunas de sus ideas, sin embargo, son más destructivas: su obstinado y mal informado apego a los aranceles…   » ver todo el comentario
#11 detectordefalacias
No está "jugando" lo está provocando. a ver si empezamos a llamar las cosas por su nombre
urannio #3 urannio
definitivamente el poder militar dirime el reparto de recursos. Sin embargo, para alcanzar un poder militar suficiente es necesario un gasto en tecnología y ciencia extraordinario. Por lo tanto, entidades geopolíticas sin proyectos comunes y fragmentadas administrativamente sin un gobierno central o federal fuerte son incapaces de desarrollar tales empresas y configurarse alrededor de objetivos ambiciosos.
EldelaPepi #7 EldelaPepi
¡OTAN NO!
#9 Poligrafo
No veo a Rusia metiendose en semejante berengenal, con Ucrania es algo personal pero el resto de Europa? Ni de coña, seria su fin.
CharlesBrowson #10 CharlesBrowson
Pues algo deberíamos de propiciar y que se convierta en un conflicto nacional y que se dirima en los estados juntitos a corchazos por una vez mientras el resto del planeta :popcorn:
