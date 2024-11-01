Trump está jugando con un conflicto global

Si la OTAN colapsa debido a las balas disparadas en Groenlandia, Vladimir Putin bien podría dar por enterrada la Alianza Atlántica de una vez por todas atacando a los miembros bálticos de la OTAN. Sin embargo, es poco probable que otras naciones como Polonia y Finlandia se queden de brazos cruzados. Si acudieran en ayuda de sus aliados bálticos otras naciones europeas, probablemente el resultado sería un conflicto europeo.