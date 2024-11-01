Trump elimina aranceles a alimentos básicos para abaratar la cesta de la compra en EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes una orden ejecutiva que reduce los aranceles a múltiples alimentos básicos con el objetivo de aliviar los precios para los consumidores. La medida afecta a productos que no se producen en suficiente cantidad en el país y llega tras la inquietud económica expresada por los votantes en las recientes elecciones. La Casa Blanca sostiene que los acuerdos comerciales sellados en los últimos días permiten modificar el listado de bienes sujetos a tarifas recíprocas