edición general
6 meneos
11 clics
Trump elimina aranceles a alimentos básicos para abaratar la cesta de la compra en EEUU

Trump elimina aranceles a alimentos básicos para abaratar la cesta de la compra en EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes una orden ejecutiva que reduce los aranceles a múltiples alimentos básicos con el objetivo de aliviar los precios para los consumidores. La medida afecta a productos que no se producen en suficiente cantidad en el país y llega tras la inquietud económica expresada por los votantes en las recientes elecciones. La Casa Blanca sostiene que los acuerdos comerciales sellados en los últimos días permiten modificar el listado de bienes sujetos a tarifas recíprocas

| etiquetas: ue , eeuu , aranceles , consumidores
5 1 0 K 81 actualidad
9 comentarios
5 1 0 K 81 actualidad
HeilHynkel #1 HeilHynkel
¡Quién podía pensar que penalizar con aranceles iba a subir el precio de las cosas! :roll:
3 K 69
Sergio_ftv #2 Sergio_ftv
#1 Trump y sus seguidores, es más, sus seguidores, Trump no, se pensaban que los aranceles los iban a pagar finalmente los chinos y resto de países.
0 K 12
#5 mancebador
#1 #2 Increíble como al aumentar los impuestos se encarece los bienes ¿verdad?.
0 K 10
#3 Quillotro
Ya lo avisó Melody hace años: "Aranceles hacia arribaaaa, aranceles hacia abajoooooo, como los gorilaaas..."
0 K 16
smilo #7 smilo
#3 no es que te merezcas unos buenos negativos, sino la expulsion de menename por meterme la cancion en la cabeza. Ojala Leticia sabater te maldiga :troll:
0 K 11
OrialCon_Darkness #8 OrialCon_Darkness
Bueno, al menos todos esos millones de yankis que se han tirado más de un mes sin cobrar, podrán comprar algo más barato en cuanto cobrenel mes que viene :troll:
0 K 10
elgranpilaf #9 elgranpilaf
Que tío más tonto
0 K 10
#4 sliana
Por fin cumple una promesa electoral, aunque haya tenido que causar el problema para, si acaso, dejarlo igual.
0 K 7

menéame